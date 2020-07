Złe wiadomości napływają z Trefla Gdańsk. Siatkarski klub poinformował o kolejnych sześciu przypadkach zakażenia koronawirusem. Już 12 osób w drużynie na pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.

"W środę zakażenie potwierdzono u pięciu zawodników, a także jednego członka sztabu szkoleniowego. Z kolei czterech zawodników i jeden inny członek sztabu otrzymali wyniki ujemne. W sumie w drużynie stwierdzonych jest już 12 przypadków (10 zawodników i dwóch członków sztabu). Klub czeka na wyniki badań jeszcze jednego zawodnika oraz dwóch członków sztabu szkoleniowego. Ujemne wyniki testów otrzymali także kolejni pracownicy oraz prezes klubu. Wyniki testów otrzymały już także osoby z najbliższego otoczenia zawodnika, u którego jako pierwszego stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, a z którymi spędzał on weekend 18 i 19 lipca - wszystkie te testy dały wyniki ujemne" - czytamy w komunikacie klubu.

Trefl Gdańsk przekazał, że przebadanych zostało 21 osób. Do tej pory klub otrzymał wyniki 18 testów.



Niemal wszyscy z pozytywnym wynikiem mieli objawy typowe dla zakażenia koronawirusem: podwyższona temperatura, osłabienie, utrata węchu i smaku. Klub podkreślił, że wszyscy czują się dobrze i przebywają w swoich domach. Ze względu na dobro zawodników i członków sztabu nie podano do publicznej wiadomości nazwisk zakażonych.

"We wtorek wyniki testów na obecność SARS-CoV-2 otrzymali także koszykarze Trefla Sopot, którzy korzystają w Ergo Arenie z tej samej siłowni i sali treningowej co siatkarze, pracownicy ERGO ARENY, którzy mieli kontakt z siatkarzami, pracownicy Trefla Sopot, którzy współdzielą biuro z Treflem Gdańsk, a także zdecydowana większość pracowników Trefla Gdańsk. Wyniki wszystkich tych testów są ujemne, więc koszykarze wrócili już do treningów, a hala przywróciła wakacyjne wydarzenia" - poinformował klub PlusLigi.