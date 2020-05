Reprezentant Francji Kevin Tillie w przyszłym sezonie nie będzie już siatkarzem Vervy Warszawa Orlen Paliwa. 29-letni przyjmujący przenosi się z PlusLigi do ligi włoskiej i będzie zawodnikiem zespołu Top Volley Cisterna.

Verva jak na razie co prawda nie potwierdziła jeszcze odejścia jednego ze swoich podstawowych zawodników w minionych rozgrywkach, ale klub z Serie A ogłosił już pozyskanie Tillie. Mistrz Europy i zwycięzca Ligi Światowej z 2015 roku 12 miesięcy temu podpisał dwuletni kontrakt ze stołeczną ekipą, ale obecnie na siatkarskim rynku trwają przetasowania w związku z kryzysem finansowym wywołanym pandemią koronawirusem. Francuz w Polsce wcześniej występował w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył mistrzostw kraju (2016, 2017) i puchar (2017). Trzy lata temu miał trafić do Jastrzębskiego Węgla, podpisał kontrakt z nowym klubem, ale ostatecznie wyjechał do Chin.

O odejściu Tillie wspomniał też już trener Vervy Andrea Anastasi w programie "Good Morning Volley", w którym był zdalnie gościem słynnego przed laty siatkarza Andrei Zorziego. Włoski szkoleniowiec wspomniał wówczas też, że z drugą drużyną minionego sezonu PlusLigi ma się pożegnać także Artur Udrys, który również dołączył do klubu rok temu. Białoruski atakujący stracił część ostatniego sezonu z powodu kontuzji, gdy zaś grał, to był ważną postacią w zespole.



Anastasi we wspomnianym wywiadzie wśród opcji na zastępstwo Tillie wymienił m.in. Artura Szalpuka. Nieoficjalne informacje o odejściu przyjmującego reprezentacji Polski z PGE Skry Bełchatów pojawiają się już od jakiegoś czasu.



Verva jak na razie oficjalnie poinformowała jedynie o odejściu rozgrywającego reprezentacji Francji Antoine'a Brizarda, pozyskaniu w jego miejsce Hiszpana Angela Trinidada de Haro oraz przedłużeniu umowy z belgijskim przyjmującym polskiego pochodzenia Igorem Grobelnym.



W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii sezonie stołeczna drużyna zajęła drugie miejsce, ale medali nie przyznano, ponieważ nie zakończono fazy zasadniczej.

