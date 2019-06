Reprezentant Francji Kevin Tillie wzmacnia Onico Warszawa. 28-letni przyjmujący podpisał z wicemistrzami Polski dwuletni kontrakt.

Zdjęcie Kevin Tillie /AFP

Tillie wraca do PlusLigi po dwóch latach przerwy. Od 2015 do 2017 roku Francuz bronił barw ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, z którą dwa raz zdobył mistrzostwo Polski i raz Puchar Polski. Ostatnio występował w chińskim Beijing Volleyball. Miał też krótki epizod we włoskim Azimucie Modena.



"Kevin to znakomity zawodnik, który z pewnością będzie dla nas dużym wzmocnieniem. Ma doświadczenie w grze o najwyższe cele, czy to w barwach poprzednich klubów, czy reprezentacji Francji. W przyszłym sezonie Onico znów chce walczyć o medale PlusLigi, a do tego będzie rywalizować w Lidze Mistrzów, dlatego zależało nam na sprowadzeniu graczy, którzy w decydujących momentach są w stanie wziąć na siebie ciężar gry, zmotywować kolegów z boiska swoją postawą. Kevin zdecydowanie do nich należy - powiedział prezes Onico Piotr Gacek cytowany na oficjalnej stronie klubu.



Tillie jest etatowym reprezentantem Francji. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo Europy (2015). Ma tez w dorobku złoty i brązowy medal Ligi Światowej oraz srebrny Ligi Narodów.

Wcześniej stołeczny klubu zakontraktował trzech siatkarzy, a są to: Piotr Nowakowski, Patryk Niemiec i Michał Kozłowski. Wszyscy ostatnio reprezentowali barwy Trefla Gdańsk. Z tego klubu do Warszawy ma się też przenieć trener Andrea Anastasi. Włoch zastąpi Stephane'a Antigę.