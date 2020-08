Niespełna 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój dołączy w piątek do sąsiednich powiatów rybnickiego i wodzisławskiego, od ok. tygodnia objętych tzw. czerwoną strefą epidemiczną. Z tego powodu m.in. fani siatkówki nie obejrzą na żywo zaplanowanego na piątek meczu Jastrzębskiego Węgla. To dopiero początek kłopotów silnego zespołu PlusLigi.

Strefy czerwone to powiaty, gdzie liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatnich 14 dni przekroczyła 12 osób na 10 tys. mieszkańców, a żółte to te, gdzie nowych zakażeń było od 6 do 12. Dotąd Jastrzębie-Zdrój było w strefie żółtej, zaś w piątek w mieście zaczną obowiązywać obostrzenia przewidziane dla strefy czerwonej. Oznacza to m.in. zakaz wpuszczania publiczności na wydarzenia sportowe.

Objęcie miasta czerwoną strefą pokrzyżowało plany jednej z wiodących drużyn siatkarskich - Jastrzębskiego Węgla. Na piątek zaplanowano oficjalną prezentację drużyny przed nowym sezonem oraz mecz sparingowy ze Stalą Nysa. Pierwotnie organizatorzy zakładali, że publiczność będzie mogła zająć połowę widowni, później - zgodnie z obostrzeniami dla strefy żółtej - jedynie czwartą część trybun. Ostatecznie, w związku z objęciem miasta czerwoną strefą, mecz odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy, będzie natomiast transmitowany w internecie.

"Zaplanowana na piątek 14 sierpnia prezentacja zespołu i mecz otwarcia sezonu ze Stalą Nysa dojdzie do skutku, ale odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Taki stan rzeczy jest wynikiem ogłoszonej dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia nowej listy powiatów w ramach nowych zasad bezpieczeństwa w wybranych obszarach kraju związanych ze wzrostem zakażeń na koronawirusa" - poinformował jastrzębski klub, zapewniając, że transmisja z prezentacji i meczu otwarcia odbędzie się na kanale YouTube Jastrzębskiego Węgla.

Według danych sanepidu w Wodzisławiu Śląskim, który swoim zasięgiem działania obejmuje także Jastrzębie-Zdrój, od początku epidemii w tym mieście potwierdzono 1718 przypadków koronawirusa, z czego 7 minionej doby. Wyzdrowiały 1543 osoby - zakażonych pozostaje 175 mieszkańców miasta. W kwarantannie jest 276 osób, a 400 objęto nadzorem epidemiologicznym. W szpitalach leczonych jest obecnie 12 osób zarażonych SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło 14 jastrzębian.