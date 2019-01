Wojciech Ferens został nowym siatkarzem Jastrzębskiego Węgla. Kontrakt tego przyjmującego ma obowiązywać do końca obecnego sezonu.

Zawodnik pochodzi z Radomia, jest wychowankiem tamtejszego Jadaru, ale reprezentował też barwy Czarnych. Debiut w ekstraklasie zanotował jako siatkarz olsztyńskiego AZS. 28-latek grał tam trzy sezony. Potem występował w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, BBTS Bielsko-Biała, Łuczniczce Bydgoszcz, Treflu Gdańsk.

Ostatnio grał w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji, w drużynie AS Cannes VB. Jednak kontrakt zawodnika, który w przeszłości był reprezentantem Polski, został rozwiązany za porozumieniem stron.

"Jestem zdrowy, co dla mnie jest bardzo ważne. Jeżeli tylko będzie zdrowie, to będę pracował na to, by grać jak najlepiej i mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla Jastrzębskiego Węgla" - powiedział dla oficjalnej strony klubowej zawodnik.

W środę jastrzębianie zagrają mecz 1/4 finału Pucharu Polski. W Bielsku-Białej zmierzą się z pierwszoligowym BBTS. Początek spotkanie o godz. 18.

W tabeli ekstraklasy zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 31 punktów (11 zwycięstw).



autor: Rafał Czerkawski