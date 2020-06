PlusLiga. Jakub Ziobrowski atakującym Vervy, Piotr Nowakowski na dłużej

Jakub Ziobrowski został nowym atakującym VERVA Warszawa Orlen Paliwa, a kontrakt na kolejne dwa lata przedłużył środkowy Piotr Nowakowski. Pełny skład stołecznej ekipy siatkarzy ma uzupełnić jeszcze przyjmujący, ale jego nazwisko ma być znane za kilka dni.

Ziobrowski to mistrz świata i Europy w kategoriach młodzieżowych. Z Vervą podpisał dwuletni kontrakt.

"Kuba Ziobrowski to zawodnik z bardzo dużym potencjałem, co już wielokrotnie pokazał. Był przecież filarem mistrzowskich reprezentacji kadetów i juniorów. Liczymy, że pod okiem trenera Andrei Anastasiego zrobi kolejne kroki w przód i będzie mocnym punktem naszej drużyny" - powiedział Piotr Gacek, cytowany na oficjalnej stronie klubu jego dyrektor sportowy.



O miejsce w wyjściowym składzie Ziobrowski powalczy z Michałem Superlakiem.



"Bardzo się cieszę z podpisania kontraktu z Vervą i... szykuję się do przeprowadzki do stolicy. Przygotowania ruszają już za tydzień. Kiedy dostałem ofertę z Warszawy, nie wahałem się ani chwili. Chciałem trenować i grać pod okiem Andrei Anastasiego. Jestem przekonany, że pomoże mi to rozwinąć skrzydła. Cele mamy ambitne: chcemy walczyć o mistrzostwo Polski" - skomentował 23-letni Ziobrowski, który jest wychowankiem AKS Resovii Rzeszów, z którego trafił do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.



W ostatnich dwóch sezonach występował natomiast w barwach Cuprum Lubin.



W poniedziałek kontrakt na kolejne dwa lata przedłużył Nowakowski. Znacznie bardziej doświadczony siatkarz chciał pozostać w Warszawie, mimo że kusiły go inne kluby.