Mistrz świata Jakub Kochanowski został siatkarzem ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Ostatnie dwa lata spędził w PGE Skrze Bełchatów. "Przychodzę tutaj walczyć o mistrzostwo i Puchar Polski. Mam nadzieję, że również w rozgrywkach Ligi Mistrzów zajdziemy daleko" - skomentował środkowy.

Jak podkreślił Kochanowski oferta ZAKS-y była dla niego atrakcyjna m.in. pod względem sportowym.

"Nie trzeba było mnie długo przekonywać do przyjęcia tej propozycji. To jeden z topowych klubów w Polsce, walczący o najwyższe cele i uczestniczący w Lidze Mistrzów. Przychodzę tutaj walczyć o mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Mam nadzieję, że również w rozgrywkach Ligi Mistrzów zajdziemy daleko" - powiedział, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

W ZAKS-ie Kochanowski ma zastąpić Łukasza Wiśniewskiego, który podpisał kontrakt z Jastrzębskim Węglem. Na środku w Kędzierzynie-Koźlu Kochanowski będzie grać obok Amerykanina Davida Smitha.

Transfer 23-letniego Kochanowskiego zamyka skład ZAKS-y na sezon 2020/21.

