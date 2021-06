PlusLiga. Jakub Kochanowski odszedł w Zaksy

Ekstraklasa Mężczyzn

Środkowy reprezentacji Polski Jakub Kochanowski odszedł z Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle - poinformował we wtorek wieczorem klub z woj. opolskiego. "Na pewno nie jest to coś, co przychodzi mi z łatwością" - powiedział siatkarz.

