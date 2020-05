​Reprezentacyjny macedoński rozgrywający Gorgi Gorgiev został siatkarzem ekstraklasowego Aluronu Virtu CMC Zawiercie. Ostatnio grał we francuskim Paris Volley, podpisał roczny kontrakt.

"Choć to stosunkowo młody rozgrywający, to ma już wiele międzynarodowego doświadczenia. To bardzo pracowity i oddany drużynie gracz, który bardzo wiele wniesie do rywalizacji w zespole" - ocenił zawodnika nowy trener zawiercian Igor Kolaković.

Obchodzący w piątek 28. urodziny reprezentant Macedonii Północnej jest drugim siatkarzem zatrudnionym przez "Jurajskich Rycerzy" po sezonie. Wcześniej działacze klubu ściągnęli do Zawiercia reprezentacyjnego brazylijskiego środkowego Flavio Gualberto z SESC Rio de Janeiro.

"Słyszałem mnóstwo dobrych rzeczy o klubie, jego organizacji i ambicjach. Poza tym chciałem grać w PlusLidze, jednej z najmocniejszych lig na świecie. Są tutaj wspaniali kibice i wysoki poziom, chcę poczuć to na własnej skórze" - wyjaśnił Gorgiev, cytowany w klubowym komunikacie.

Prezes Aluronu Kryspin Baran stwierdził, że pozyskanie zawodnika zwiększy konkurencję na pozycji rozgrywającego.

"To bardzo ambitny zawodnik. Jestem pewien szczególnego zaangażowania, ponieważ w styczniu poprowadzi swoją reprezentację w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Fakt, że wybrał Zawiercie, mając oferty z rynku włoskiego, zawdzięczamy też zapewne pozytywnej rekomendacji jego brata" - dodał prezes.

Atakujący Nikola Gorgiev grał w przeszłości w Onico Warszawa.

Zawiercianie ostatnie rozgrywki ekstraklasy skończyli na 10. miejscu, rok wcześniej byli na czwartej pozycji.

W lutym doszło do zmiany trenera - Australijczyka Marka Lebedewa zastąpił jego asystent Dominik Kwapisiewicz. Teraz wrócił na poprzednie stanowisko, a pierwszym szkoleniowcem został Igor Kolaković z Czarnogóry, który przez ostatnie trzy lata pracował z reprezentacją Iranu.

Pod koniec stycznia Aluron wymienił się rozgrywającymi z Visłą Bydgoszcz. Miejsce Michala Masnego zajął w Zawierciu Piotr Lipiński, wypożyczony do końca sezonu.

