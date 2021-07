Zatorski zakończył pełną sukcesów przygodę z ZAKS-ą i postanowił przenieść się do Asseco Resovii. Klub z Kędzierzyna-Koźla znalazł następcę reprezentanta Polski. Wybór padł na Erika Shojiego.

"Jestem bardzo podekscytowany możliwością gry w Polsce. Cieszę się, że trafię właśnie do ZAKS-y, bo to klub, który ma znakomitą reputację. O ZAKS-ie słyszałem dużo dobrego zarówno od Davida Smitha, jak i pozostałych zawodników. Nie mogę się doczekać również walki w Lidze Mistrzów, gdzie klub stanie w roli obrońcy trofeum. Zdaję sobie sprawę, że zarówno Liga Mistrzów, jak i PlusLiga są bardzo mocne, jestem jednak gotów dołączyć do drużyny i dam z siebie wszystko, abyśmy razem mogli walczyć o jak najlepsze rezultaty na wszystkich frontach" - stwierdził nowy zawodnik ZAKS-y na oficjalnej stronie klubu.



Shoji od wielu lat jest reprezentantem USA. Z drużyną narodową zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku, brązowy medal mistrzostw świata (2018 rok) oraz dwukrotnie stawał na podium Ligi Narodów (srebro w 2019 roku oraz brąz w 2018 roku). Ma też na koncie triumf w Lidze Światowej.



Od 2012 roku gra w europejskich klubach. Występował w lidze niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej. Ostatnio bronił barw Fakieła Nowy Urengoj.

Do tej pory z kędzierzyńskim klubem kontrakt na grę w sezonie 2021/2022 podpisało 13 graczy, wśród nich pięciu nowych. Oprócz Shojiego są to: rozgrywający Marcin Janusz, środkowy Tomasz Kalembka, rozgrywający Michał Kozłowski (MKS Będzin), przyjmujący Wojciech Żaliński (wcześniej Indykpol AZS Olsztyn).

Wcześniej umowy przedłużyli: Korneliusz Banach (libero), Łukasz Kaczmarek (atakujący), Bartłomiej Kluth (atakujący), Krzysztof Rejno (środkowy), Kamil Semeniuk (przyjmujący), Adrian Staszewski (przyjmujący), David Smith (środkowy), Aleksander Śliwka (przyjmujący).

RK