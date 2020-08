Dwóch siatkarzy i członek sztabu szkoleniowego występującego w PlusLidze Trefla Gdańsk otrzymało w piątek negatywny wynik drugiego testu na obecność koronawirusa. W sumie w gdańskim zespole SARS-CoV-2 stwierdzono u 16 osób – 13 zawodników i trzech członków sztabu.

Niestety, wykryto także nowy przypadek zakażenia u zawodnika, u którego poprzedni test dał wynik ujemny.



"Trefl Gdańsk stopniowo otrzymuje wyniki kolejnych testów na obecność SARS-CoV-2. W tym tygodniu badania powtarzane mieli zawodnicy i członkowie sztabu, którzy pierwotnie otrzymali ujemne wyniki, a także wymazy są już pobierane od osób, u których na początku ubiegłego tygodnia stwierdzono zakażenie.



Dwóch zawodników i jeden członek sztabu, którzy byli zakażeni SARS-CoV-2, mają już wyniki ujemne, czyli nie stwierdza się już u nich wirusa. Niestety zakażenie potwierdzono u jeszcze jednego z graczy, który pierwotnie miał wynik ujemny" - napisano na stronie Trefla.

"Dziś mamy pierwsze dobre informacje o ujemnych wynikach badań kontrolnych osób, które były zakażone. Niestety jeszcze są one przeplatane tą wiadomością o stwierdzeniu zakażenia u kolejnego z siatkarzy. Mam jednak ogromną nadzieję, że w następnych dniach będziemy dowiadywać się o coraz większej liczbie zawodników i członków sztabu, którzy nie są już zakażeni. Czekamy na wyniki testów i w zależności od ich rezultatów podejmowane będą decyzje o powrocie w przyszłym tygodniu do treningów. Przed wznowieniem zajęć będziemy jeszcze powtarzać badania sportowe, które zawodnicy mieli wykonywane na początku okresu przygotowawczego. Musimy mieć pewność, że wirus nie zostawił śladów w ich organizmach i nie ryzykują oni zdrowia powrotem do treningów" - mówi prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski cytowany na stronie klubu.





Liczba testów przeprowadzonych w drużynie Trefla Gdańsk (zawodnicy i sztab): 21 - w tym 16 dodatnich i pięć ujemnych. Pierwotnie było 14 osób dodatnich i siedem ujemnych, jednak siedem ujemnych osób miało profilaktycznie powtarzane badania i u dwóch zawodników stwierdzono w tym tygodniu zakażenie.