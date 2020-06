PlusLiga. Dmytro Teriomenko zawodnikiem Indykpolu AZS

Ukrainiec Dmytro Teriomenko został siatkarzem Indykpolu AZS Olsztyn - poinformował w poniedziałek klub. W nowym sezonie PlusLigi zastąpi na pozycji środkowego reprezentanta Iranu Seyeda Mohammada Mousaviego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna siatkarka kończy karierę. Chce poświęcić się nauce. Wideo INTERIA.TV

Olsztyński klub podpisał z 33-letnim Teriomenką roczny kontrakt. Ukrainiec grał już przez jeden sezon w polskiej ekstraklasie, reprezentując przed dwoma laty Cerrad Czarnych Radom.

Reklama

"Bardzo chciałem wrócić do Polski, ponieważ podoba mi się tutaj, a PlusLiga jest najlepszą ligą na świecie. Decyzję podjąłem dość szybko, ponieważ wiedziałem, że będzie to dla mnie dobry wybór. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie udany dla nas wszystkich. Damy z siebie wszystko i chcielibyśmy walczyć o wysokie miejsca" - powiedział.



Jak przekazał prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasz Jankowski, nie udało się zatrzymać w zespole na nowy sezon dotychczasowego środkowego, Irańczyka Seyeda Mohammada Mousaviego.



"Dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania doświadczonego i wartościowego następcy. Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z Dimą i bardzo się z tego cieszę. Jestem przekonany, że będzie wzmocnieniem naszej drużyny" - stwierdził.



Teriomenko zaczynał karierę siatkarską w Lokomotiwie Charków, w którym spędził 10 lat, zdobywając wielokrotnie puchary i tytuły mistrza Ukrainy. Potem krótko reprezentował barwy Biełogoroje Biełgorod. Ostatnie dwa sezony spędził we francuskim VB Tours, który w 2019 roku sięgnął po mistrzostwo i puchar kraju.



W minionym sezonie w 24 rozegranych spotkaniach Ukrainiec zdobył 244 punkty - 163 w ataku, 50 blokiem i 31 w polu zagrywki. Teriomenko jest również podstawowym zawodnikiem reprezentacji Ukrainy.



Autor: Marcin Boguszewski

Zdjęcie / www.cev.eu

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL