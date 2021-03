PlusLiga siatkarska wkracza w decydującą fazę. Rewelacyjny Trefl Gdańsk w play-off podejmie VERVĘ Warszawa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartłomiej Lipiński i Kewin Sasak (Trefl Gdańsk) po meczu z Cerrad Enea Czarni Radom. Wideo INTERIA.TV

Maciej Słomiński, Interia: Nie zaglądam panu w portfel, ale jak wyglądają finanse Trefla w czasie pandemii? Hokejowa drużyna z Gdańsk wycofała się z rozgrywek motywując to koronawirusem.

Reklama

Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk: - Wszystkie umowy ze sponsorami są realizowane zgodnie z założeniami, nie ma poślizgów, więc na szczęście w tym aspekcie nie odczuwamy aż tak mocno koronawirusa. Problemem jest brak kibiców na trybunach, a co się z tym wiąże brak wpływów z biletów. To jest na minus. Za wynajem obiektu płacimy tyle co wcześniej, trochę mniej za to kosztuje organizacja meczu - zatrudniamy chociażby mniej ochrony.

Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem sezonu. Gdybym wtedy zajrzał w szklaną kulę i powiedział, że w PlusLidze Trefl osiągnie bilans 17 wygranych i 9 przegranych - co by pan powiedział?

- Trzecie miejsce wziąłbym w ciemno. Patrząc na skład osobowy i budżety nasz oraz konkurencji osiągnęliśmy wynik rewelacyjny. W mojej ocenie, finansowo jesteśmy gdzieś na 8-10 miejscu, mimo to sezon zasadniczy kończymy na podium. To powód do dumy.

Gdy waszym sponsorem był LOTOS finansowo byliście chyba wyżej w tabeli.

- Tak, może koło piątego miejsca. Pieniądze od spółki skarbu państwa stanowiły około połowy naszego budżetu, w innych klubach jest to około 70-80 proc. Gdy w 2017 r. LOTOS się wycofał, było bardzo mało czasu na decyzję czy gramy dalej. Prawie wszyscy zawodnicy mieli propozycje z innych klubów. Pamiętajmy, że w takim momencie zamknąć klub byłoby łatwo, zdecydowanie trudniej byłoby go później odbudować. Mamy to szczęście, że założyciel klubu, Kazimierz Wierzbicki, wciąż chce się bawić w sport. Siatkówka jest bardzo ważnym nośnikiem promocyjnym naszego miasta-gospodarza. Myślę, że marketingowo i sportowo godnie reprezentujemy Gdańsk. Pamiętajmy też, że poza pierwszą drużyną, na której skupiona jest uwaga kibiców, od samego początku istnienia klubu pracujemy z młodzieżą. W tym sezonie na 14 zawodników w pierwszej drużynie mamy trzech wychowanków.

Na turniej finałowy Pucharu Polski drużyna Trefla poleciała samolotem, ale chyba nie doleciała. Od razu w pierwszym meczu, w półfinale polegliście gładko 0:3 z Jastrzębskim Węglem.

- Puchar Polski to impreza specyficzna, o tym, kto zdobędzie trofeum decydują dwa mecze. Drużyna do Krakowa leciała samolotem, ale wracała już autokarem, taki od początku był plan. Zależało nam, by droga na Puchar była dla nich jak najmniej męcząca, akurat było w czwartek wieczorem rejsowe połączenie na linii Gdańsk - Kraków. Pamiętajmy, że każdy z zawodników ma po dwa metry, musimy szanować ich zdrowie, zwłaszcza w decydującej fazie rozgrywek. Puchar Polski traktujemy jako naukę na przyszłość. Podkreślę też, że dla wielu z naszych zawodników to pierwsze mecze o taką stawkę, a o najwyższe cele grał tak naprawdę z naszych zawodników jedynie Mariusz Wlazły.