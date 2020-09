Na starcie siatkarskiej PlusLigi, prezes Trefla Dariusz Gadomski ujawnia sekret sprowadzenia Mariusza Wlazłego nad morze, mówi o wpływie koronawirusa na siatkarski rynek, o medalu dla Andrei Anastasiego i o szczęściu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga. Konrad Piechocki (SKRA): Marzymy, aby zdobyć na jubileusz dziesiąte mistrzostwo Polski. Wideo Polsat Sport

Maciej Słomiński, Interia: Już w XVI wieku Jan Kochanowski pisał: "szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz". Jak jest ze zdrowiem u siatkarzy Trefla Gdańsk? W lipcu trafiliście na medialne czołówki z powodu zarażeń COVID-19 w drużynie. Z tego powodu przełożyliście też pierwszy mecz w startującym sezonie PlusLigi - z Asseco Resovią.

Reklama

Dariusz Gadomski, prezes zarządu Trefla Gdańsk: - Teraz na szczęście jest już w porządku. A wracając do wydarzeń z końcówki lipca - najpierw gorzej poczuł się jeden z zawodników. Reszta drużyny wówczas normalnie trenowała jeszcze przez trzy dni, nikt nie podejrzewał koronawirusa. Siatkarz, który gorzej się czuł został odizolowany od zespołu, kurował się w domu. Jednak po dwóch-trzech dniach, gdy jego stan się nie poprawiał, postanowiliśmy go zbadać również w kierunku zakażenia koronawirusem. Gdy otrzymaliśmy dodatni wynik testu, a treningi zostały od razu przerwane, u żadnego innego zawodnika nie występowały objawy. Zaczęły się po 1-2 dniach, czyli chłopacy zarażali się od siebie podczas tych trzech dni treningów. Można powiedzieć, że poszło to u nas taśmowo. 13 zawodników i trzech członków sztabu zostało zakażonych. Byliśmy przypadkiem, na którym reszta kraju się uczyła i wciąż uczy.

Mojżesz szedł przez pustynię 40 dni, a wasz rozgrywający Marcin Janusz spędził tyle czasu na kwarantannie.

- Wynikało to z tego, że zawodnicy musieli otrzymać dwa ujemne wyniki testów kontrolnych z rzędu, by zostali zwolnieni z izolacji domowej. U Marcina choć objawy ustąpiły po kilku dniach, wirus cały czas się utrzymywał w organizmie. Oczywiście zawodnicy w miarę możliwości trenowali w domach. Dostali pulsometry, a także sztangi i hantle - podstawowy sprzęt, by mogli podtrzymywać formę. To są zawodowcy, gdy tylko dowiedzieli się, że mogą ćwiczyć, nie trzeba było ich pilnować ani zachęcać. Gdy Marcin pojawił się w klubie wszyscy byli pod wrażeniem w jak dobrej jest formie. Odbijać palcami się nie zapomina.

Czy można mówić o celach sportowych na rozpoczynający się sezon? Czy głównym celem jest dogranie go w zdrowiu?

- Zdrowie jest najważniejsze. Stąd staraliśmy się o przełożenie dwóch pierwszych meczów To, czy wygrywamy czy nie - to będzie sprawa drugorzędna. Ciężko jest teraz ocenić nasze możliwości. Zagrajmy najpierw kilka meczów, nadróbmy stracony czas. W październiku usiądziemy z trenerem i będziemy mogli określić cele. Z uwagi na sytuację, która nas spotkała pierwszy mecz ligowy w Radomiu traktujemy jako jednostkę zamykającą okres przygotowawczy. Okoliczności nie sprzyjają całkowitemu naładowaniu akumulatorów, więc będziemy je docierać w boju. Liga na pewno będzie zwariowana. Zgodnie z planowanymi procedurami, jeśli pojawiłby się w drużynie przypadek koronawirusa, zarażony zawodnik będzie wypadać ze składu. Miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie jak najmniej. Pewne jest, że musimy grać. Drugiej przerwy w graniu i niedokończenia rozgrywek jak w poprzednim sezonie, niektóre kluby mogą nie przetrwać.

Czy można zatem wskazać faworytów PlusLigi?

- Patrząc na składy można próbować. Na myśl przychodzą mi od razu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, Verva Warszawa. Asseco Resovia chce wrócić do czołówki. Poza tym silne mogą być Zawiercie, Radom. Wymieniłem połowę ligi, nie wspominając o Skrze i o nas, a może się jeszcze okazać, że drużyny na papierze słabsze będą zdrowe i to one sprawią niespodziankę.

Jak będą wyglądały, barwne i głośne zwykle ligowe trybuny siatkarskie?

- Dozwolone jest 50-procentowane zapełnienie hali, czyli zajęte będzie co drugie miejsce. Po korytarzach trzeba będzie przemieszczać się w maseczkach, na widowni nie ma tego obowiązku, jednak będziemy rekomendować zakrywanie ust i nosa. Strefa boiska będzie całkowicie odcięta od trybun, więc oczywiście mniej atrakcji będzie się działo wokół parkietu, ale postaramy się je zastąpić innymi aktywnościami dla kibiców.

Ilu widzów się spodziewacie na waszych meczach?

- Nigdy nie narzekaliśmy na frekwencję, na nasze mecze przyjeżdżali kibice z całego województwa. Na dziś jest to wielka niewiadoma. Pierwszy mecz, który zagramy 25 września, w piątek o 20.30 z Cuprum Lubin, z uwagi na godzinę, nie będzie właściwym miernikiem.

Czy to dlatego, że będzie transmisja telewizyjna?

- Wszystkie mecze będą w sportowych kanałach Polsatu. Od samego początku ta stacja postawiła na siatkówkę, uwierzyła w naszą dyscyplinę. Od Ligi Światowej przez mistrzostwa świata w Japonii Polacy pokochali siatkę. Prawdziwym testem frekwencji będzie mecz z PGE Skrą Bełchatów, która wszędzie przyciąga tłumy. 14 października w Ergo Arenie Mariusz Wlazły stanie po raz pierwszy naprzeciw swej byłej drużynie.