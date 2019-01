Reprezentant Polski i aktualny mistrz świata Damian Wojtaszek przedłużył kontrakt z Onico Warszawa do końca sezonu 2020/2021.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najważniejsze imprezy sportowe w 2019 roku. WIDEO INTERIA.TV

Wojtaszek broni barw stołecznego zespołu od 2017 roku. "Bardzo się cieszę, że przez kolejne dwa lata będę mógł występować przed warszawską publicznością. Przed rokiem wróciłem do stolicy po pięciu latach przerwy i uważam, że była to bardzo słuszna decyzja. Mamy tu świetny zespół złożony z dobrych zawodników i z każdym sezonem powinniśmy osiągać coraz lepsze rezultaty. Moda na siatkówkę jest tu coraz większa, mamy świetne warunki do pracy - nic tylko trenować i walczyć o medale. Mam nadzieję, że swoją postawą odpłacę za zaufanie i pomogę drużynie w osiągnięciu stawianych celów" - powiedział Wojtaszek cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Dla 30-letniego libero jest to druga przygoda w klubem z Warszawy. Wcześniej grał w AZS Politechnice w latach 2007 - 2015. Potem przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla, a następnie występował w Asseco Resovii Rzeszów.



Wojtaszek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2013 roku. Z "Biało-Czerwonymi" wywalczył złoty medal mistrzostw świata we Włoszech i Bułgarii.

Reklama

Na półmetku rundy zasadniczej PlusLigi Onico plasuje się na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Podopieczni Stephane'a Antigi tracą do lidera ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle dziewięć "oczek".