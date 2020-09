PlusLiga. Cuprum Lubin. Poprawić miejsce z ostatniego sezonu

Filarami Cuprum Lubin w nowym sezonie ekstraklasy siatkarzy mają być Miguel Tavares, Ronald Andres Jimenez i pozyskany w ostatniej chwili Nikołaj Penczew. Prezes klubu Tomasz Tycel marzy o czołowej ósemce, ale każde miejsce wyższe niż 12. z poprzedniego sezonu będzie go satysfakcjonować.

Cuprum przygotowania do sezonu zakończył dwumeczem z Indykpolem AZS Olsztyn. Pierwsze spotkanie lubinianie zremisowali 2:2, a drugie przegrali 0:4. Tycel przyznał, że jest zadowolony z tego, jak zespół przepracował ostatnie tygodnie, choć wyniki sparingów mogły być lepsze.

"Ale ten etap jest po to, aby wypróbować różne warianty gry. Z całego cyklu przygotowawczego jesteśmy zadowoleni i widzimy już, na co będzie stać chłopaków. Dostrzegamy ich progres, ale widzimy też słabe punkty i wiemy, co trzeba poprawić" - powiedział PAP prezes klubu.

Filarami zespołu z Dolnego Śląska powinni być portugalski rozgrywający Miguel Tavares i Kolumbijczyk Ronald Andres Jimenez oraz bułgarski przyjmujący Penczew. Tycel zwrócił uwagę, że w przeszłości dwaj pierwsi trzy lata grali wspólnie w jednym klubie i na boisku doskonale się rozumieją.

"Tavares jest już znanym i uznanym w naszej lidze graczem. To zawodnik zawsze prezentujący odpowiednio wysoki poziom. Jimenez natomiast to ograny siatkarz. Bardzo dobrze zna się z Tavaresem, coraz lepiej prezentuje się fizycznie i mocno na niego liczymy" - dodał.

Trzecim zagranicznym zawodnikiem jest 23-letni Brazylijczyk Daniel Muniz de Oliveira, który po dwóch latach wraca do Europy, bo w sezonie 2017/18 grał w greckim Pamvohaikosie.

"Muniz z każdym meczem nabiera doświadczenia. Ma duży potencjał i potrzeba w jego grze jeszcze tylko stabilności, trochę sprytu, ale to przyjdzie razem z większym ograniem. Im będzie grał więcej, tym szybciej wejdzie na wyższy poziom. On będzie się rozwijał i też mocno na niego liczymy" - krótko opisał brazylijskiego rozgrywającego prezes Cuprum.

Tuż przed inauguracją rozgrywek pozyskano Penczewa. W Polsce bułgarski przyjmujący gra od ośmiu lat, a Cuprum będzie już jego szóstym klubem w PlusLidze, po Effectorze Kielce, Asseco Resovii Rzeszów, PGE Skrze Bełchatów, ONICO Warszawa i ostatnio Aluronie Zawiercie.

Do Lubina po dwóch latach powrócił Dawid Gunia, który ostatnio grał w MKS Będzin, a wcześniej w Jastrzębskim Węglu. Z nowych twarzy są też m.in. rozgrywający Mariusz Magnuszewski (MCKiS Jaworzno) i Wojciech Ferens (Aluron Virtu Zawiercie).