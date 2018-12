PlusLiga: Cerrad Czarni Radom zmagają się z kontuzjami

W sobotę Cerrad Czarni Radom rozegrali ostatni pojedynek w 2018 roku. W ramach 14. kolejki PlusLigi Wojskowi mierzyli się na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem i przegrali na Śląsku w trzech setach. W spotkaniu zabrakło trzech kluczowych zawodników radomian: Dejana Vincicia, Maksima Żygałowa oraz Michała Ostrowskiego. Wszyscy zmagają się z kontuzjami.

Zdjęcie Cerrad Czarni Radom /Anna Klepaczko /Newspix



W swoim pierwszym pojedynku rundy rewanżowej w siatkarskiej PlusLidze, Cerrad Czarni Radom musieli zaznać goryczy porażki. Zespół prowadzony przez Roberta Prygla przegrał drugi raz w tym sezonie z Jastrzębskim Węglem. Sztab trenerski nie mógł jednak skorzystać ze wszystkich swoich zawodników.



W Jastrzębiu-Zdroju nie pojawili się z drużyną Dejan Vincić oraz Maksim Żygałow. W meczu 14. kolejki nie zagrał również środkowy Michał Ostrowski. Wszyscy trzej zawodnicy borykają się z problemami zdrowotnymi. W skutek kontuzji, Cerrad Czarni Radom w wyjazdowym starciu z Jastrzębskim Węglem, przystąpili w dziesięcioosobowym składzie.



Michał Ostrowski podkręcił staw skokowy tuż przed wyjazdem do Jastrzębia, podczas czwartkowych zajęć i nie mógł wystąpić w sobotnim meczu. Podstawowy rozgrywający radomskiego zespołu Dejan Vincić przez ostatni czas odczuwał z kolei ból w kolanie.



- Uraz Dejana ciągnie się od Gdańska, gdzie stłukł mocno kolano podczas meczu. Ostatnie mecze z Zaksą i Asseco Resovią grał na przeciwbólowych, jednak teraz postanowiliśmy, by został w domu gdzie trenował indywidualnie i przeszedł kolejne zabiegi - zaznacza trener Robert Prygiel.



Kontuzja Maksima Żygałowa dotyczy problemów z plecami. Uraz na szczęście nie okazał się poważny. - Maks nadciągnął mięsień grzbietu w odcinku lędźwiowym, podczas drugiego dnia świąt. Wczoraj Maks przeszedł kolejne zabiegi i wiemy, że jest duża poprawa. - uspokaja szkoleniowiec radomskiego zespołu.



Warto zaznaczyć, że w meczu z Jastrzębskim Węglem, od pierwszych minut pierwszy raz w tym sezonie zaprezentował się Reto Giger. Szwajcarski rozgrywający opuścił specjalnie zgrupowanie reprezentacji, która walczy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. - Jesteśmy bardzo wdzięczni trenerom reprezentacji Szwajcarii, że w tak ważnym dla nich momencie, pozwolili Reto przyjechać do Polski i zagrać mecz. W przypadku braku tego zawodnika, jechalibyśmy na sobotni mecz bez rozgrywającego - dodaje Robert Prygiel.



Kolejny mecz Cerrad Czarni Radom rozegrają w nowym roku. W ramach 15. kolejki PlusLigi Wojskowi podejmą na własnym terenie Indykpol AZS Olsztyn. Pojedynek zaplanowany został na niedzielę (13 stycznia) o godzinie 14:45.



