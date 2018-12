Kapitan kędzierzyńskiego zespołu, Francuz Benjamin Toniutti, zostaje w Zaksie na kolejny sezon. Umowę z ekipą wicemistrzów Polski i liderem PlusLigi przedłużył również skrzydłowy z Belgii Sam Deroo.

Benjamin Toniutti barw Zaksy broni od sezonu 2015/2016, francuski rozgrywający do Kędzierzyna-Koźla trafił z VfB Friedrchshafen. Wcześniej kapitan kędzierzynian występował na parkietach ligi francuskiej (Arago de Sete), włoskiej (CMC Rawenna) czy rosyjskiej (Zenit Kazań). Ale to właśnie w Kędzierzynie-Koźlu sympatyczny rozgrywający zadomowił się na dłużej. Obecny sezon jest trzecim Benjamina Toniuttiego w barwach Zaksy, z zespołem reprezentant Francji dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, raz zdobył Puchar Polski, a w ostatnim sezonie zdobył srebro mistrzostw Polski.



Jak podkreśla kapitan Zaksy, kluczową w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu kontraktu była wspólna walka o najwyższe cele. - Chciałbym kontynuować tę pracę i wierzę, że razem możemy sięgać jeszcze po niejedno trofeum. Najważniejsza była dla mnie świadomość, że klub chce tworzyć coś ważnego i ja jestem częścią tego projektu. Cieszę się, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle chciała kontynuować współpracę ze mną - mówi Benjamin Toniutti, dodając, że również aspekty pozasportowe nie były bez znaczenia. - Zdecydowałem się pozostać w Kędzierzynie-Koźlu ponieważ zarówno ja jak i moja rodzina czujemy się tutaj bardzo dobrze - podkreśla.



Kolejnym, po Benjaminie Toniuttim wieloletnim reprezentantem ZAKSY, który zdecydował się pozostać w klubie na kolejny sezon, jest Sam Deroo.



Sam Deroo wielokrotnie potwierdzał jak ważną postacią jest w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Belgii nie raz rozstrzygał spotkania na korzyść kędzierzyńskiego zespołu. Gra Sama również w tym sezonie nie pozostała niezauważona, to właśnie belgijski przyjmujący z czterema wyróżnieniami MVP na koncie jest w czołówce rankingu ligowego.



Do Zaksy Kędzierzyn-Koźle Sam Deroo trafił przed sezonem 2015/2016, wcześniej bronił barw włoskiej Calzedonii Verona. Po dwóch sezonach gry w Belgii (Knack Roselare) oraz trzech we Włoszech (Modena i Verona) wybór reprezentanta Belgii padł właśnie na Zaksę. Ostatnie sezony były wyjątkowo udane dla Sama Deroo i klubu, czego potwierdzeniem jest dwukrotne mistrzostwo Polski czy zdobyte w ostatnim sezonie wicemistrzostwo. Głodny kolejnych sukcesów belgijski przyjmujący zdecydował się pozostać w Kędzierzynie-Koźlu. Sam Deroo przedłużył kontrakt na kolejny sezon i pozostanie w klubie wicemistrza Polski co najmniej do 2020 roku.



Jak podkreślił zawodnik istotne w podejmowaniu decyzji były aspekty sportowe, ale nie tylko. - Uważam, że ZAKSA jest w gronie najlepszych klubów nie tylko w Polsce ale w Europie, więc gra w takim zespole, tak stabilnym klubie i możliwość pracy na najwyższym poziomie jest czymś wyjątkowym. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że zostanę w Zaksie na kolejny sezon. Ja i moja rodzina czujemy się tutaj bardzo dobrze, najbliższe otoczenie, ludzie wokół nas okazali nam sporo wsparcia, co również doceniamy. Chciałbym również podziękować klubowi, drużynie i naszym fanom za okazane mi zaufanie. Mam nadzieję, że nadal będę dostarczał sporo dobrych emocji, bo wszyscy w Kędzierzynie-Koźlu zasługują na to - mówił Sam Deroo.



Za: Zaksa.pl