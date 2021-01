PlusLiga. Bartosz Pietruczuk w Treflu Gdańsk

Trefl Gdańsk zakontraktował nowego przyjmującego. W związku z poważną kontuzją Mateusza Miki i kłopotami zdrowotnymi Mateusza Janikowskiego w drużynie pojawił się Bartosz Pietruczuk, który ostatnio zakładał koszulkę Gwardii Wrocław.

- To mój dom, więc gdy pojawiła się okazja, by dołączyć do Trefla, uznałem, że jest to szansa, którą muszę wykorzystać - powiedział 27-latek.

Dla Pietruczuka, który pochodzi z Nowego Dworu Gdańskiego, to powrót do gdańskiego klubu. W jego barwach występował 2011-2014 i 2016-2017. W międzyczasie był wypożyczany do UMKS Kęczanina Kęty i Espadonu Szczecin. Teraz zdecydował się na powrót, podpisując kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2020/2021.

- Kontuzja Mateusza Miki sprawiła, że zaczęliśmy obserwować rynek, a w ostatnich tygodniach nasze działania były zintensyfikowane również ze względu na problemy z plecami Mateusza Janikowskiego. Mateusz na szczęście wraca już do treningów, jednak gdy pojawiła się taka możliwość, by ściągnąć do Gdańska zawodnika, który ma doświadczenie w PlusLidze, a także dobrze prezentował się w tym sezonie w rozgrywkach pierwszoligowych, skorzystaliśmy z tego rozwiązania - powiedział trener Michał Winiarski.

- Bartek jest już po pierwszym treningu z drużyną i jestem przekonany, że dzięki jego dołączeniu między innymi utrzymamy lub jeszcze podniesiemy jakość treningów, a jak już wielokrotnie mówiłem to się później przekłada na naszą dyspozycję meczową. Cieszę się, że udało nam się sprawnie załatwić wszystkie formalności, tym bardziej, że przed nami łączony wyjazd na trzy ligowe spotkania - dodał.

Pietruczuk jest wychowankiem Juranda Malbork. Później reprezentował barwy między innymi Hypo Tirol Alpenvolleys Haching czy Dukli Liberec. W barwach Gwardii Wrocław zdążył rozegrać czternaście spotkań.

Zdjęcie Bartosz Pietruczuk grał już w Treflu / Piotr Matusewicz / East News

