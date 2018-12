Bartosz Kurek, który niedawno rozwiązał kontrakt z przeżywającą potężne problemy finansowe Stocznią Szczecin, ma już nowy klub. Najlepszy zawodnik mistrzostw świata we Włoszech i Bułgarii będzie bronił barw Onico Warszawa - poinformował klub ze stolicy na swojej stronie internetowej.

Kurek związał się z Onico Warszawa umową do końca sezonu 2018/2019.

"Cieszymy się, że siatkarz tej klasy dołącza do naszego zespołu. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby zawodnik pokroju Bartosza Kurka wyjeżdżał z Polski i decyzją zarządu to się udało. O jego wartości sportowej nie muszę się nawet wypowiadać, najlepiej świadczą o niej ostatnie występy Bartka w mistrzostwach świata we Włoszech i Bułgarii, a później także w Stoczni Szczecin. Ten transfer jest też potwierdzeniem tego, że Onico Warszawa ma duże aspiracje i zamierza walczyć o najwyższe cele" - powiedział prezes stołecznego klubu, Piotr Gacek cytowany na stronie klubu.

Kurek był gwiazdą Stoczni Szczecin, która miał wielkie aspiracje, żeby stać się potęgą. W tym celu sprowadzono kilku znakomitych zawodników. Sny o potędze zostały jednak szybko przerwane przez gigantyczne kłopoty finansowe. Bohater MŚ jako pierwszy rozwiązał kontrakt ze Stocznią. Kurek otrzymał tylko jedną wypłatę, więc skorzystał z zapisu w kontrakcie, który pozwalał mu rozwiązać umowę z winy pracodawcy. Później w jego ślady poszli inni zawodnicy, a klub ze Szczecina znalazł się nad przepaścią.

Zastanawiano się, gdzie zagra lider reprezentacji Polski. W mediach pojawiły się spekulacje, że Kurkiem zainteresowane są Onico Warszawa i Asseco Resovia oraz kluby zagraniczne. Ostatecznie atakujący reprezentacji Polski wybrał stołeczny zespół.

30-letni Kurek w swojej bogatej karierze występował w wielu klubach polskich i zagranicznych. Sukcesy w kraju oraz na arenie międzynarodowej świętował w barwach Skry Bełchatów. Ma na koncie mistrzostwo Włoch i Superpuchar Włoch z Lube Banca Macerata. Grał też w rosyjskim Dinamo Moskwa i tureckim Ziraat Bankasi. W reprezentacji Polski rozegrał ponad 250 spotkań. W tym roku poprowadził "Biało-Czerwonych" do mistrzostwa świata we Włoszech i Bułgarii. Ma też w dorobku złoto mistrzostw Europy i Ligi Światowej.

