Atakujący reprezentacji Polski zmienia klub. Onico Warszawa oficjalnie potwierdziło, że Bartosz Kurek w przyszłym sezonie nie będzie występował w stolicy.

- Negocjacje dotyczące przedłużenia umowy z zawodnikiem trwały od dawna. Jeszcze niedawno wszyscy - zarówno klub, jak i Bartek - byli przekonani, że parafowanie nowego kontraktu jest kwestią czasu. Byliśmy o krok od podpisania umowy, ale z niezależnych przyczyn nie udało nam się jej sfinalizować - informuje na oficjalnej stronie klub Piotr Gacek, prezes Onico.



Kurek, MVP ostatnich mistrzostw świata, rozpoczął miniony sezon w Stoczni Szczecin, ale w grudniu przeniósł się do Warszawy. Tam od razu stał się podstawowym zawodnikiem i wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski, końcówkę sezonu opuścił jednak z powodu kontuzji kręgosłupa. Zdecydował się na operację, po której dopiero wraca do pełni sił. Z tego powodu brakuje go w reprezentacji Polski występującej w Lidze Narodów.

Nowym pracodawcą Kurka zostanie prawdopodobnie klub z zagranicy. Kanał "Prawda Siatki" donosił, że 30-letni siatkarz może związać się z Cucine Lube Civitanova. Włosi niedawno podpisali jednak kontrakt z Irańczykiem Amirem Ghafourem, co zmniejsza szanse na zatrudnienie Kurka.





