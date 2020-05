Plusliga. Bartosz Bućko i Łukasz Kaczorowski w Stali Nysa

​Przyjmujący Bartosz Bućko i atakujący Łukasz Kaczorowski będą grać w Stali Nysa w sezonie 2020/2021 - poinformował klub. Polska Liga Siatkówki nadal nie ogłosiła, czy nyska drużyna otrzyma prawo gry w ekstraklasie, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Do tej pory dziewięciu siatkarzy podpisało umowy na nowy sezon. Oprócz wspomnianych dwóch są to: Kamil Dembiec (libero), Kamil Długosz (przyjmujący), Łukasz Łapszyński (przyjmujący), Moustapha M'Baye (środkowy), Patryk Szczurek (rozgrywający), Mariusz Schamlewski (środkowy) i Maciej Zajder (środkowy). Cała dziewiątka grała do tej pory w Stali.

Reklama

W tym tygodniu ogłoszono, że w sezonie 2020/2021 szkoleniowcem drużyny będzie (jak dotąd) Krzysztof Stelmach, zaś drugim trenerem Wojciech Janas (także kontynuuje pracę w Nysie).

Stelmach przed objęciem Stali pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Polski (był nim wówczas Daniel Castellani), był trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Indykpolu AZS Olsztyn. Były przyjmujący grał przez 14 lat w lidze włoskiej, a w Polsce np. w Skrze Bełchatów. Jak przypomniała oficjalna strona nyskiego klubu, ma za sobą 274 spotkań w drużynie narodowej. Wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Atlancie.

Pod koniec marca zadecydowano, że w związku z sytuacją zdrowotną w kraju rozgrywki pierwszej ligi siatkarzy (jak i ekstraklasy) zostały przedwcześnie zakończone. Dwie czołowe drużyny zaplecza ekstraklasy, czyli Stal i BBTS Bielsko-Biała, otrzymały prawo ubiegania się o prawo gry w gronie najlepszych. Zakładając, że obie przejdą pozytywnie obowiązkowy audyt, to pierwszeństwo awansu będzie mieć zespół wyżej notowany w tabeli po 25. kolejce, czyli ekipa z Nysy.