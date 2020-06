Asseco Resovia za porozumieniem stron rozwiązała obowiązujący do 2021 roku kontrakt z reprezentantem Belgii Tomasem Rousseaux - poinformował występujący w siatkarskiej PlusLidze klub. 26-letni przyjmujący spędził w rzeszowskiej drużynie jeden sezon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Jacek Kasprzyk: Chcemy rozegrać cztery mecze towarzyskie pod koniec lipca. Wideo Informacja prasowa

Przed przenosinami do stolicy Podkarpacia Rousseaux występował w GKS-ie Katowice, a w rozgrywkach 2017/18 bronił barw Indykpolu AZS Olsztyn.



Resovia ma za sobą zupełnie nieudany sezon. W zakończonych przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa zmaganiach ligowych zajęła 13., przedostatnie miejsce - najgorsze w historii występów w ekstraklasie. Przed kolejnymi doszło do wielu zmian kadrowych.



Do drużyny dołączyli: rozgrywający Fabian Drzyzga (wraca do klubu po trzyletniej przerwie), przyjmujący Słoweniec Klemen Cebulj i Estończyk Robert Taht, atakujący Karol Butryn i Damian Domagała, środkowi Amerykanin Jeffrey Jendryk, Estończyk Timo Tammemaa i Piotr Hain oraz libero Marcin Potera. Umowę przedłużył przyjmujący Rafał Buszek, a pożegnano się z: atakującymi Zbigniewem Bartmanem i Damianem Schulzem, środkowym Bartłomiejem Lemańskim, amerykańskim rozgrywającym Kawiką Shojim, przyjmującymi Kanadyjczykiem Nicholasem Hoagiem i Francuzem Nicolasem Marechalem oraz australijskim libero Lukiem Perrym.



Karierę zakończył z kolei Białorusin z polskim obywatelstwem Alek Achrem. Były już przyjmujący zostanie jednak w klubie w roli asystenta trenera Alberto Giulianiego. Włoch, który prowadzi równocześnie reprezentację Słowenii, także jest nową postacią w rzeszowskim zespole.