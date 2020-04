Przez kolejne dwa sezony grą zespołu Vervy Warszawa Orlen Paliwa, trenowanej przez Andreę Anastasiego, kierować będzie reprezentant Hiszpanii Ángel Trinidad de Haro. 27 letni zawodnik podpisał właśnie kontrakt z drugim zespołem zakończonego niedawno sezonu w Plus Lidze.

- Znalezienie zastępstwa za Antoine'a Brizarda nie było łatwe. Na naszej liście pojawiło się kilku kandydatów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zdecydowaliśmy się postawić na Ángela Trinidada de Haro. Wraz z trenerem Anastasim jesteśmy przekonani, że to bardzo dobry wybór. Ángela obserwowaliśmy już od jakiegoś czasu. O jego umiejętnościach mogliśmy przekonać się też na własnej skórze w meczu CEV Ligi Mistrzów w Tours. Przypomnę tylko, że Antoine Brizard do PlusLigi przychodził jako mało znany siatkarz, który miał zastąpić legendę - Pawła Zagumnego. Po trzech latach natomiast wyjechał z Polski jako topowy rozgrywający świata. Wierzę, że podobnie będzie z Ángelem - mówił Piotr Gacek, dyrektor sportowy Vervy Warszawa Orlen Paliwa.

Sam siatkarz nie kryje podekscytowania grą w zespole ze stolicy Polski.