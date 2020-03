PlusLiga. Aluron Virtu CMC Zawiercie przerwał treningi do 22 marca

Siatkarze ekstraklasowego Aluronu Virtu CMC Zawiercie w związku z zawieszeniem rozgrywek z powodu koronawirusa oraz dużą liczbą rozegranych ostatnio spotkań nie będą trenowali do 22 marca.

Hala zawierciańskiego OSiR została zamknięta, jednak mogły z niej korzystać podczas zajęć drużyny siatkarzy Aluronu i piłkarzy ręcznych miejscowego Viretu CMC.

Ostatecznie zarząd klubu zadecydował jednak o zawieszeniu treningów do 22 marca. Zdaniem działaczy, wznowienie rozgrywek może nastąpić nie wcześniej niż z kilka tygodni.

"W związku z tym, mając jednocześnie na uwadze nawarstwiające się zmęczenie spowodowane rozegraniem 28 spotkań w ciągu 4,5 miesiąca (co daje średnią około 1,5 meczu na tydzień), sztab szkoleniowy w porozumieniu z zarządem klubu podjął decyzję o zawieszeniu zajęć do 22 marca włącznie. Pozwoli to z jednej strony naszym siatkarzom na regenerację i wzmocnienie odporności organizmu, a z drugiej wykluczy konieczność wychodzenia z domu" - napisano w piątkowym komunikacie "Jurajskich Rycerzy".

Pracownicy klubu będą w tym czasie wykonywali swoje obowiązki zdalnie.

Zespół prowadzony przez trenera Dominika Kwapisiewicza zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli. Zawiercianie uczestniczyli też w rozgrywkach Pucharu Challenge. Odpadli w 1/8 finału w lutowym dwumeczu z tureckim Spor Tosto Ankara, a zaraz potem doszło do zmiany trenera - Kwapisiewicz zajął miejsce Australijczyka Marka Lebedewa, którego wcześniej był asystentem.

