Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przegrali 0:3 z Treflem Gdańsk w spotkaniu 13. kolejki PlusLigi. Goście odnieśli zdecydowane zwycięstwo, choć zagrali bez swojego kapitana Mariusza Wlazłego, który nabawił się urazu podczas treningu. Udanie zastąpił go Kewin Sasak, wybrany najlepszym zawodnikiem tej konfrontacji.

Pierwsza odsłona toczyła się przy przewadze ekipy z Gdańska. W środkowej części seta gospodarze przegrywali już sześcioma punktami (10:16), ale ruszyli do odrabiania strat. Byli bliscy powodzenia, bo złapali punktowy kontakt (18:19, 20:21). Przyjezdni popełniali błędy, w porę się jednak przebudzili i wygrali kluczowe akcje. Skuteczny atak Pablo Crera przyniósł piłkę setową, a chwilę później Marcin Janusz popisał się asem serwisowym (25:22).

Po wyrównanym początku drugiego seta, do głosu doszli gospodarze, którzy uzyskali kilka oczek przewagi (12:9). Nie na długo jednak, bo siatkarze Trefla szybko odrobili straty (13:13). Kluczowa dla losów tej partii okazała się punktowa seria gości od stanu 16:16 do 20:16, zwieńczona blokiem Kewina Sasaka. W końcówce utrzymali przewagę. Piłkę setową dał im autowy atak Dominika Depowskiego (24:20), przy którym przyjmujący zawiercian zaliczył groźnie wyglądający upadek. Seta zamknęły dwie zepsute zagrywki po obu stronach siatki (25:21).



Gdańszczanie od pierwszych akcji trzeciego seta zaczęli budować przewagę (5:2, 9:5). W dalszej części tej partii różnica punktowa jeszcze się powiększała. Na dobrą, skuteczną grę gdańszczan długo nie potrafili odpowiedzieć gospodarze, którzy popełniali sporo błędów własnych. Wydawało się, że ich szanse na odwrócenie losów meczu pogrzebie seria pięciu przegranych akcji od stanu 9:13 do 9:18. W końcówce zerwali się jednak do walki i byli bliscy odrobienia strat! Co prawda goście mieli piłkę meczową przy stanie 24:21, ale zawiercianie wygrali dwie kolejne akcje. Nie zdołali jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi, bo Crer efektownym atakiem ze środka zakończył to spotkanie (25:23).

Najwięcej punktów: Mateusz Malinowski (13) - Aluron; Mateusz Mika (15), Kewin Sasak (13), Bartłomiej Mordyl (10) - Trefl. MVP: Kewin Sasak (45 procent skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 2 bloki).

RM





Aluron CMC Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 21:25, 23:25)

Warta: Patryk Niemiec, Mateusz Malinowski, Garrett Muagututia, Gualberto Flavio, Maximiliano Cavanna, Piotr Orczyk - Michał Żurek (libero) oraz Grzegorz Bociek, Dominik Depowski, Patryk Czarnowski, Paweł Halaba, Marcin Kania. Trener: Igor Kolakovic.

Trefl: Pablo Crer, Kewin Sasak, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Marcin Janusz, Mateusz Mika - Maciej Olenderek (libero) oraz Moritz Reichert, Seweryn Lipiński. Trener: Michał Winiarski.