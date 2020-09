PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie. Bez ograniczeń

Prezes siatkarskiego Aluronu CMC Warta Kryspin Baran przed nowym sezonem ekstraklasy uważa, że ambitny, zaangażowany i głodny sukcesu zespół z Zawiercia stać na walkę o najwyższe cele. "Nie widać przed nami ograniczeń" - podkreślił.

W czwartym sezonie występów w PlusLidze "Jurajscy Rycerze" z powodu pandemii koronawirusa po raz pierwszy w historii nie będą u siebie grać dla kompletów publiczności.

"Widok pustych krzesełek najbardziej zszokuje tych, którzy chcieli z nich skorzystać, a zobaczą je tylko w telewizji" - powiedział PAP prezes klubu.

Wskazał, że nadchodzące rozgrywki będą z racji pandemii specyficzne.

"Trzeba rozgraniczyć aspekty sportowe od organizacyjnych. Przy tych pierwszych, jeśli tylko wpadki zdrowotne nie przeszkodzą, co nam się już przydarzyło i mam nadzieję, że to mamy to za sobą, pracuje się standardowo. Część organizacyjna jest skrajnie inna. To wciąż +front walki+, jeśli chodzi o karnety, bilety, organizację dnia meczowego, zabezpieczenia, itp" - wyliczył.

Zawiercianie w minionym sezonie, zakończonym przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa, zajęli 10. miejsce w ekstraklasie.

Działacze latem pożegnali 10 zawodników, a dołączyło do zespołu dziewięciu graczy. Nowych jest dwóch zagranicznych rozgrywających - Argentyńczyk Maximiliano Cavanna i Macedończyk Giorgji Giorgjiew, pojawili się też w Zawierciu przyjmujący kadry USA Garrett Muagututia oraz reprezentacyjny brazylijski środkowy Flavio Gualberto.

Z Trefla Gdańsk przyszedł przyjmujący Paweł Halaba, z Jastrzębskiego Węgla grający na tej samej pozycji Dominik Depowski, z Verwy Warszawa Orlen Paliwa środkowy Patryk Niemiec, natomiast z bełchatowskiej Skry przyjmujący Piotr Orczyk, a z olsztyńskiego AZS Indykpol libero Michał Żurek.

Nowy jest też trener - Czarnogórzec Igor Kolakovic, który przez ostatnie trzy lata pracował z reprezentacją Iranu.