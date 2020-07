​11 siatkarzy rywalizującego w ekstraklasie Trefla ma koronawirusa. W czwartek gdański klub otrzymał ostatnie wyniki trzech testów przeprowadzonych w drużynie. Dwa były pozytywne - SARS-CoV-2 stwierdzono u zawodnika oraz członka sztabu szkoleniowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Prezes PZPS: To będą znaczące osoby w kadrze. Wideo Polska Siatkówka

W sumie w Treflu 14 osób jest zakażonych.

Reklama

W czwartek Trefl Gdańsk otrzymał wyniki trzech ostatnich testów na obecność SARS-CoV-2 wśród zawodników oraz sztabu szkoleniowego. Poza potwierdzonymi wcześniej 12-stoma przypadkami zakażenie stwierdzono u jeszcze jednego zawodnika oraz jednego członka sztabu szkoleniowego. W sumie zakażonych jest więc 14 osób - 11 zawodników i trzech członków sztabu. Wszyscy pracownicy klubu, którzy mieli kontakt z drużyną, otrzymali wyniki ujemne.

W drużynie Trefla Gdańsk pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono w piątek 24 lipca. Dziś klub otrzymał wyniki trzech ostatnich testów przeprowadzanych wśród zawodników oraz sztabu szkoleniowego. W przypadku jednego siatkarza i jednego członka sztabu dały one wynik dodatni, natomiast inny członek sztabu szkoleniowego otrzymał wynik ujemny. Zakażenie potwierdzono więc u łącznie 11 siatkarzy oraz trzech członków sztabu szkoleniowego. Czterech siatkarzy i trzech innych członków sztabu mają z kolei wyniki ujemne. Również ujemne wyniki otrzymali wszyscy pracownicy i współpracownicy klubu, a także koszykarze i pracownicy klubu Trefl Sopot oraz pracownicy hali Ergo Arena, którzy także mieli kontakt z siatkarzami.

"Zgodnie z tym, co mówi Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w drużynie sportowej panują warunki, w których wirus się bardzo łatwo rozprzestrzenia. Jeśli jedna osoba z zespołu jest zakażona, to przy specyfice i intensywności profesjonalnego uprawiania sportu, dochodzi do łatwej transmisji - grupa razem przebywa w siłowni, sali treningowej i szatni, wykonuje ćwiczenia, poci się, dotyka tych samych przedmiotów. Gdy dostaliśmy informację o pierwszym zakażonym zawodniku, to spodziewaliśmy się, że niebawem dołączą inni" - powiedział Dariusz Gadomski, prezes Trefla, cytowany przez internetową stronę klubu.

"Jednocześnie dobrą informacją jest, że zakażenia SARS-CoV-2 nie stwierdzono u żadnego z pracowników biurowych, którzy także mają regularny kontakt z drużyną. Wszystkie przypadki potwierdzone w naszym ognisku dotyczą tylko zawodników i członków sztabu szkoleniowego oraz ich domowników - dodał.