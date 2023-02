Pierwszy Chińczyk w lidze polskiej. Zdradza, dlaczego wybrał nasz kraj

- Byłem wówczas zaszokowany wspaniałą atmosferą i powitaniem naszej drużyny. Wtedy marzyłem, żebym miał okazję wrócić do Gdańska i jeszcze raz tutaj zagrać. I to się spełniło. Byłem już na mieście i przekonałem się, jak jest piękne, a teraz liczę na dobre występy i sukcesy z nowym zespołem - powiedział nowy zawodnik Trefla.

- To wielkie wydarzenie dla Chin, że siatkarz z naszego kraju będzie grał w Treflu. W ostatnich latach chińskie siatkarskie zespoły zrobiły duży progres, ale dzięki występom w Polsce, której reprezentacja jest jedną z najlepszych w świecie, nasi zawodnicy będą się rozwijać i nabierać doświadczenia. Wierzę, że Zhang okaże się także wartościowym wzmocnieniem gdańskiej ekipy i razem z nią sięgnie po sukcesy. 8 stycznia otworzyliśmy się na ruch turystyczny i mam nadzieję, że dzięki Zhangowi, który będzie również ambasadorem przyjaźni polsko-chińskiej, sporo chińskich turystów przyjedzie do Gdańska - powiedział konsul generalny Chińskiej Republiki Ludowej Xiaodong Fan .

- To jest przyszłość, chcemy obierać takie kierunki i otwierać się na nowe rynki. Jesteśmy także dumni, że to akurat Trefl będzie promował polską siatkówkę w Chinach. Zawodnik nie przyjechał do Gdańska sam, jest z nim dwóch szkoleniowców, w tym trener przygotowania fizycznego, którzy mają okazję podpatrywać i zbierać u nas doświadczenie. To ważne, że wybrali Polskę jako kraj do rozwoju - podkreślił Gadomski.