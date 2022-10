Pierwsze zwycięstwo w sezonie. Ukraińcy postraszyli zespół z Warszawy

Zmiany w Projekcie Warszawa nie pomogły. Lwowianie zapewniają sobie punkt

Projekt ruszył w pogoń za rywalami dopiero w końcówce. Był blisko wyrównania, ale po ataku Linusa Webera piłka odbita od bloku pechowo trafiła go w głowę. Lwowianie wykorzystali szansę i wygrali 25:23. Już w tym momencie zapewnili sobie pierwszy punkt w PlusLidze .

PlusLiga. Projekt Warszawa z pierwszą wygraną

Trzeci set to w końcu prowadzenie gospodarzy . Na początku zapewniły je mocne zagrywki Webera, jego zespół odskoczył na pięć punktów. Kiedy Niemiec po pełnym obejściu ponownie pojawił się w polu zagrywki, przewaga wzrosła do ośmiu "oczek". Trener gości Ugis Krastins zmienił całą linię przyjęcia, jego drużyna nieco zmniejszyła straty, ale Projekt utrzymał prowadzenie i wygrał 25:20.

Na początku czwartej partii obie drużyny zdobyły po dwa punkty blokiem. Gospodarze zaczęli od prowadzenia, ale szybko stracili przewagę. Co więcej, po kilku nieudanych akcjach przegrywali 6:11. Lwowianie dobrze grali w obronie, w aut atakował Weber. Tyle że Projekt wygrał pięć kolejnych akcji i doprowadził do remisu. W drugiej części seta prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W końcówce warszawianom pomógł szczelny blok i sędzia zarządził tie-break.