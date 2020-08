Irański przyjmujący PGE Skry Bełchatów Milad Ebadipour otrzymał polskie obywatelstwo. Akt jego nadania odebrał podczas Jubileuszowego Turnieju PGE Skry w Bełchatowie - poinformował klub.

27-letni siatkarz w PGE Skrze występuje od 2017 roku. Z PGE Skrą wywalczył m.in. mistrzostwo Polski (2018), dwa krajowe Superpuchary (2017, 2018) oraz brązowy medal Ligi Mistrzów (2019). Jest również podstawowym przyjmującym reprezentacji Iranu.

Od początku swojego pobytu w Polsce Ebadipour czuje się bardzo dobrze w naszym kraju. Zawsze podkreśla swoje przywiązanie nie tylko do klubu, ale również Bełchatowa. Irańczyk teraz z Polską będzie związany jeszcze bardziej, ponieważ otrzymał od prezydenta RP Andrzeja Dudy polskie obywatelstwo.



"Jak przyjechałem do Polski, to poczułem, że to mój drugi dom. Bywałem już wcześniej w tym kraju, bo z reprezentacją Iranu rozgrywaliśmy wiele siatkarskich turniejów. Łatwo było mi się więc przyzwyczaić, gdy zamieszkałem na stałe w Bełchatowie. Jestem tutaj już bardzo długo i naprawdę czuję się jak w domu. Dziękuję prezydentowi RP za możliwość nadania obywatelstwa, ale także osobom z mojego klubu, bez pomocy których nie byłoby to możliwe. Na pewno będzie mi teraz dużo łatwiej podróżować, szczególnie po Europie - skomentował Milad Ebadipour.