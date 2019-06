Trener Michał Mieszko Gogol poprowadzi siatkarzy PGE Skry w nowym sezonie ekstraklasy. Asystent selekcjonera Vitala Heynena w drużynie z Bełchatowa zastąpi Włocha Roberto Piazzę. Kontrakt z klubem o rok przedłużył m.in. Mariusz Wlazły.

O zatrudnieniu 34-letniego szkoleniowca PGE Skra poinformowała we wtorek na konferencji w Spale.

Michał Mieszko Gogol od ponad roku jest asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Belga Vitala Heynena. W minionym sezonie ekstraklasy siatkarzy prowadził Indykpol AZS Olsztyn, z którym zajął 10. miejsce, a wcześniej Stocznię Szczecin, która ze względów organizacyjno-finansowych została wycofana z rozgrywek po 10 kolejkach.

- Od dłuższego czasu obserwujemy pracę Michała i uważam, że to jeden z najbardziej perspektywicznych polskich trenerów młodego pokolenia. Jednocześnie ma już sporo doświadczenia, bo od wielu lat pracuje na boiskach Polskiej Ligi Siatkówki, czy to w roli statystyka, czy pierwszego trenera. Jest także asystentem trenera Vitala Heynena w reprezentacji Polski i stwierdziliśmy, że poradzi sobie z odpowiedzialnością i presją, jaka spotka go przy prowadzeniu zespołu PGE Skry Bełchatów - powiedział prezes klubu Konrad Piechocki.

Jak podkreślił, oczekiwania są duże, ale wierzy, że Gogol - jako dobry polski trener - jest gotowy do tego wyzwania i na pewno sobie poradzi.

Gogol przyznał, że objęcie przez niego pierwszego zespołu PGE Skry to duże wyróżnienie, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na niego spadnie.

- Wiem, że czeka mnie, jak i cały sztab, dużo pracy. Jestem jednak pozytywnie nastawiony. Nie boję się nowych wyzwań, a przede mną już dwunasty sezon na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce i liczę, że z tak utytułowanym klubem jak PGE Skra będziemy osiągać dalsze sukcesy - mówi nowy trener bełchatowskiej drużyny.

Asystentem Gogola będzie Radosław Kolanek, który najpierw był siatkarzem bełchatowskiego klubu (2007-10), a ostatnio prowadził zespół juniorów. W sezonie 2017/18 pod wodzą Kolanka młodzieżowa drużyna PGE Skry wywalczyła mistrzostwo Polski. Z kolei nowym trenerem przygotowania fizycznego będzie Maciej Michalik, który współpracował z trenerem Gogolem w Stoczni Szczecin.

Gogol zastąpił na stanowisku trenera PGE Skry Włocha Piazzę, który doprowadził bełchatowian do mistrzostwa kraju w 2018 roku, a w minionym sezonie jego drużyna zajęła szóste miejsce. Ostatni raz PGE Skra tak nisko kończyła rozgrywki w 2003 roku.

W klubie z Bełchatowa trwa obecnie kompletowanie kadry na nowy sezon. Kontrakty przedłużyli m.in.: kapitan Mariusz Wlazły, rozgrywający reprezentacji Polski Grzegorz Łomacz, środkowy Karol Kłos i irański przyjmujący Milad Ebadipour. W zespole pozostanie również Serb Milan Katić. Pozyskano też jego 27-letniego rodaka Duszana Petkovicia.

Oprócz Piazzy i jego asystenta Michała Winiarskiego, odeszli natomiast: Estończyk Renee Teppan i środkowy Patryk Czarnowski.

Przygotowania do nowego sezonu PGE Skra ma rozpocząć na początku sierpnia.

