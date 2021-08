Wczoraj siatkarski klub poinformował o zwolnieniu poprzedniego trenera Michała Mieszko Gogola. Dziś poinformowano natomiast o zatrudnieniu obecnego selekcjonera reprezentacji Serbii Slobodan Kovacza.



- Myślę, że takiego trenera nie trzeba przedstawiać. Jest niezwykle utytułowany, z doświadczeniem. Prowadzi Serbię, czyli jeden z najlepszych zespołów w Europie, mimo tego, że nie grali na igrzyskach olimpijskich. W polskiej lidze ma dobre rozeznanie, pracował w Jastrzębskim Węglu, a także zawodnikami naszej kadry, czyli Aleksandrem Atanasijeviciem w Perugii czy Miladem Ebadipourem w reprezentacji Iranu - powiedział Konrad Piechocki, prezes Skry, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.





PGE Skra ma nowego trenera! Klub potwierdza

Reklama

Kovacz to doświadczony szkoleniowiec, który zaliczył także epizod w polskiej ekstraklasie. Oprócz tego pracował m.in. we włoskiej Serie A. Obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Serbii, z którą w 2019 roku zdobył mistrzostwo Europy.



Nowy trener dołączy do zespołu po zakończeniu zmagań w Serbów w mistrzostwach Europy.



PA