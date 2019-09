PGE Skra Bełchatów. David Fiel Rodriguez wypożyczony do Tourcoing LM Volley

Pochodzący z Kuby środkowy David Fiel Rodriguez w nadchodzącym sezonie ekstraklasy siatkarzy nie będzie występował w drużynie PGE Skry Bełchatów. 26-letni zawodnik został wypożyczony do francuskiego Tourcoing LM Volley.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy siatkarze przed ME. Michał Mieszko Gogol o przygotowaniach. Wideo

Fiel do klubu z Bełchatowa trafił przed rokiem, w minionym sezonie wystąpił w jedenastu meczach ekstraklasy, w których zdobył 29 punktów. W zespole trzykrotnego wicemistrza Francji Kubańczyk zastąpi kontuzjowanego środkowego Raphaela Pascala. Z PGE Skry został wypożyczony na rok.

Reklama

W kadrze bełchatowskiego klubu pozostało trzech środkowych. To dwóch podstawowych graczy reprezentacji Polski - Karol Kłos i Jakub Kochanowski oraz pozyskany latem i również powoływany do kadry przez trenera Vitala Heynena Norbert Huber.

Siatkarze PGE Skry, którzy poprzednie rozgrywki zakończyli dopiero na szóstym miejscu, przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 19 sierpnia. Ostatnio do trenujących dołączyli Grzegorz Łomacz, który nie znalazł się w reprezentacji Polski powołanej na mistrzostwa Europy oraz przyjmujący drużyny narodowej Serbii Milan Katic.



Do kompletu brakuje jeszcze pozostałych kadrowiczów: Jakuba Kochanowskiego, Karola Kłosa i Artura Szalpuka oraz trenera Michała Mieszko Gogola, który jest asystentem Heynena i również przebywa na zgrupowaniu w Arłamowie przed ME. Z kolei Irańczyk Milad Ebadipour przygotowuje się ze swoją reprezentacją do mistrzostw Azji.

W pierwszym meczu ekstraklasy zaplanowanym na 27 października bełchatowianie zmierzą się na wyjeździe z Treflem Gdańsk.



Bartłomiej Pawlak