Perfekcyjni mistrzowie. Kolejny rywal rozjechany przez jastrzębski walec

Jastrzębski Węgiel jest bezbłędny. Wygrali 10 kolejny mecz

Po asie Patry’ego było 9:5 dla mistrzów Polski, którzy znacznie przyspieszyli grę w drugim secie. Goście jednak zdołali zmniejszyć przewagę do jednego punktu - 12:13, a po bloku Mikołaja Sawickiego był już remis, po 14. To było wszystko na co stać było gości, tak jak w pierwszym secie nastąpił odjazd gospodarzy. Trener Trefla, Igor Juricić próbował odwrócić losy seta zmianami - na boisku pojawili się Kamil Droszyński, Aleks Nasewicz i Jakub Czerwiński. Na nic to się zdało, w decydujących chwilach górę wzięła większa jakość gospodarzy - set tak jak pierwszy zakończył się wynikiem 25:20.