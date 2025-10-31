Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto najsłabszy zespół PlusLigi. Poważna wpadka, robi się niespokojnie

Damian Gołąb

Nie tak miał wyglądać początek sezonu w wykonaniu siatkarzy Ślepska Malow Suwałki. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza, wzmocnieni latem m.in. trzykrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów Davidem Smithem, jak na razie jest najsłabszą drużyną PlusLigi. Po kolejnym spotkaniu z Energa Treflem Gdańsk, i to przed własną publicznością, siatkarze z Suwałk nadal pozostają bez punktów do ligowej tabeli.

Ślepsk Malow Suwałki rozpoczął sezon od trzech porażek
Ślepsk Malow Suwałki rozpoczął sezon od trzech porażekArtur ReszkoPAP

Siatkarze Ślepska Malow Suwałki zanotowali trudny początek sezonu. Po dwóch kolejkach byli jedyną drużyną PlusLigi bez punktu - w meczach z Asseco Resovią i JSW Jastrzębskim Węglem ugrali tylko seta. To byli jednak przeciwnicy z wysokiej półki. Weryfikacja miała nastąpić w piątek, gdy do Suwałk przyjechał Energa Trefl, czyli zespół umieszczany przed sezonem na podobnym poziomie, co Ślepsk Malow.

Początek spotkania to jednak piorunujące ciosy zawodników z Gdańska. W polu zagrywki rozpoczął Alaksiej Nasewicz i pozostał tam do stanu 4:0. 22-letni zawodnik pochodzący z Białorusi, który w tym roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, zanotował dwa asy serwisowe, ale w ataku w pierwszym secie nie szło mu już tak dobrze. Mimo to Energa Trefl jeszcze powiększył przewagę i wygrywał już 12:5.

Wtedy jednak gospodarze rozpoczęli efektowną pogoń za rywalami. Doścignęli ich przy stanie 13:13. Po paru minutach wyrównanej gry ponownie odskoczyli jednak gdańszczanie. Ważnym blokiem popisał się Piotr Orczyk, asem serwisowym Tobias Brand, i to Energa Trefl wygrał 25:22.

Ślepsk Malow Suwałki znów nie dał rady. Drugie zwycięstwo Energa Trefla Gdańsk

Drugiego seta także lepiej rozpoczęli przyjezdni, choć różnica nie była tak wielka, jak w pierwszej partii - wypracowali sobie dwa punkty przewagi. Z czasem jednak Ślepsk Malow dogonił rywali, a po ataku Honorato objął prowadzenie 17:16. Asparuh Asparuhow podwyższył je przy wyniku 20:18.

Do remisu doprowadziła jednak zagrywka Nasewicza, końcówka była wyrównana. I lepsi okazali się w niej goście. Pomogła podwójna zmiana, w ramach której na boisku pojawił się mistrz świata z 2018 r. Damian Schulz. Miał udział w bloku, który zapewnił Energa Treflowi zwycięstwo 25:23.

    Siatkarzom z Suwałk zajrzało więc w oczy widmo trzeciej porażki z rzędu. W trzeciej partii to oni starali się narzucić rywalom swoje warunki, kapitalne zagrywki Asparuhowa dały im prowadzenie 9:6. Trener gości Mariusz Sordyl nie czekał i poprosił o przerwę.

    Drugą wykorzystał przy stanie 13:9 dla Ślepska Malow. W ataku olbrzymie problemy miał Nasewicz, ale i gospodarze zaczęli popełniać błędy. I przed końcówką był remis 18:18. Oddech drużynie z Suwałk dał serwis Honorato, ale tylko na chwilę. W ostatnich akcjach gdańszczanie przełamali rywali, mieli dwie piłki meczowe i wykorzystali szansę. Decydujący punkt zdobył Brand - Energa Trefl wygrał 25:23, a cały mecz 3:0. I to właśnie Niemiec otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.

    PlusLiga
    3 kolejka
    31.10.2025
    20:30
    Zakończony
    Dwóch siatkarzy w trakcie akcji przy siatce, jeden z nich wykonuje atak, drugi próbuje zablokować piłkę. W tle widoczna publiczność oraz pozostali zawodnicy.
    W ataku Asparuh AsparuhowArtur ReszkoPAP
    Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach znajduje się na hali sportowej. Jeden z nich trzyma w ręku tablet i jest ubrany w garnitur, drugi w białą koszulkę polo z logo drużyny sportowej. W tle widać rozmyte reklamy i charakterystyczne zielone boisko siatk...
    Trener Ślepska Malow Suwałki Dominik Kwapisiewicz (z lewej) i trener przygotowania fizycznego Jakub GniadoArtur ReszkoPAP
    Dynamiczna akcja podczas meczu siatkówki, dwaj zawodnicy rywalizują przy siatce, jeden z nich wykonuje atak, drugi próbuje blokować piłkę. W tle widoczna jest publiczność oraz bandy reklamowe.
    Kadr z meczu Ślepsk Malow Suwałki - Energa Trefl GdańskArtur ReszkoPAP

