Oto co stało się w meczu PlusLigi. Aż trudno uwierzyć. Kosmiczny poziom

Niemal od początku 2026 roku siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie są bezbłędni na krajowym podwórku. Choć trzeciego stycznia przegrali 0:3 z Projektem Warszawa, to później w PlusLidze wygrali każdy kolejny mecz. Dzięki temu są liderami tabeli. Tylko Asseco Resovia okazała się lepsza w Lidze Mistrzów.

W sobotę 21 lutego Warta zagrała u siebie z Treflem. Ekipa z Gdańska przed tym spotkaniem miała na koncie dwie porażki z rzędu - ze wspomnianym Projektem (0:3) i z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (2:3). Tym razem Trefl znów musiał uznać wyższość rywala, kolejny raz po tie-breaku.

Zasiadająca na fotelu lidera Warta była więc zdecydowanym faworytem. Dodatkowym ciosem dla gości była nieobecność podstawowego atakującego Alaksieja Nasewicza oraz rozgrywającego Josepha Worsleya.

Tymczasem w Zawierciu oglądaliśmy bardzo wyrównane spotkanie. Po czterech setach na tablicy wyników widniał remis 2:2. "W piątym secie zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Prowadzili 4:1, bezbłędny w ataku był Kwolek. Przy stanie 9:5 dla Warty trener rywali Mariusz Sordyl przerwał grę. Mimo przewagi gospodarzy, na boisku nie brakowało efektownych akcji, z kapitalnymi zagraniami w obronie Jakuba Popiwczaka. Gdańszczanie jeszcze zmniejszyli straty, ale zwycięstwa nie wyrwali. Bołądź przypieczętował zwycięstwo Warty 15:12. Nagroda dla MVP trafiła do Bieńka" - relacjonował Damian Gołąb z Interii Sport.

Tak czy inaczej sobotni mecz był naprawdę widowiskowy. Szczególnie mowa o akcji, która wydarzyła się przy stanie 9:5 z perspektywy Warty, w decydującej partii. Cała wymiana trwała ponad trzydzieści sekund. Po każdym z ataków wydawało się, że w któraś z drużyn w końcu musi zadać ostateczny cios.

Tymczasem byliśmy świadkami heroicznych obron w wykonaniu obu stron. W końcu swego dopięli goście, ich atakujący zdobył punkt po obiciu bloku. Tę akcję naprawdę warto zobaczyć. Reakcja kibiców na trybunach mówi wszystko.

Na ten moment Aluron CMC Warta Zawiercie z 47 punktami na koncie nadal zajmuje pierwsze miejsce. Trefl Gdańsk jest siódmy (31 pkt).

Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego jest niepokonana w Lidze Mistrzów. Na drugim biegunie jest PGE Projekt Warszawa Jana Firleja

Maciej Muzaj w barwach Trefla Gdańsk

