Ostre słowa go nie przekonały. Skreślił reprezentanta Polski
Były trener reprezentacji Ireneusz Mazur wybrał siódemkę PlusLigi sezonu 2025/26. Na kilku pozycjach są zaskoczenia i to ogromne. Byłego trenera Biało-Czerwonych nie przekonały ostatnie słowa krytyki pod adresem Miguela Tavaresa, ani pochwały dla Stephana Antigi. Jest też malutka szpilka wbita obecnemu trenerowi kadry Nikoli Grbićowi.
Trudno zaskoczyć mocniej, niż zrobił to Ireneusz Mazur, wybierając swoją siódemkę PlusLigi ostatniego sezonu. Mocno jest już na samym wstępie, czyli na pozycji rozgrywającego. Jakub Bednaruk w Polsacie postawił na reprezentanta Polski Marcina Komendę, którego wyróżnił za to, że sprawnie potrafił pokierować przetrzebioną kontuzjami drużynę Bogdanki LUK Lublin. Mazur postawił na Miguela Tavaresa z Aluronu CMC Warty Zawiercie. I to pomimo słów krytyki, jakie spadły ostatnio na siatkarza.
Omal nie roztroił zespołu mistrza Polski
W decydującym meczu finałowym Tavares oberwał od komentatorów Polsatu Sport, którzy wytykali mu, że jest o krok od rozstrojenia wchodzącej na wysokie obroty zawierciańskiej maszyny. - A ja się z tym nie zgadzam. Komenda miał swoje 5 minut przed rokiem, a złoto nobilituje drużynę i zawodnika, który na parkiecie jest odpowiedzialny za jej kierowanie - zauważa Mazur, nie wdając się w szczegóły.
Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że atakującym w zespole Mazura jest Bartłomiej Bołądź z Warty, jeden z bohaterów finału. - W takiej siódemce sezonu robimy jeden, dwa wyjątki i to będzie pierwszy z nich. Atakującym mojej drużyny sezonu wybieram Kamila Rychlickiego. Już przed sezonem stawiałem, że będzie wyróżniającym się zawodnikiem i tak było. Najlepszy dowód, że Warta bierze go do swojej drużyny na kolejny sezon - zwraca uwagę.
Mazur wskazał na 37-latka
Kolejne ogromne zaskoczenie mamy na pozycji libero. Jeśli Bednaruk do końca bił się z myślami: Jakub Popiwczak czy Damian Wojtaszek, stawiając finalnie na tego pierwszego, to Mazur wskazał jednak na 37- latka. - Grbić skreślił go kilka lat temu z kadry, ale ode mnie dostaje wyróżnienie za całokształt i równą grę od początku do końca rozgrywek. Jeszcze myślałem, że może Shoji, ale jednak Wojtaszek świetnie bronił, przyjmował i był kapitanem, jakiego potrzebował PGE Projekt Warszawa - ocenia Mazur.
Jeśli idzie o środkowych, to Mazur rozłożył równo akcenty między finalistów wskazując Aleksa Grozdanova z Bogdanki LUK i Mateusza Bieńka z Warty. - Jeszcze myślałem o Lemańskim, ale to byłby już strzał w dwie stopy. Nagle by się bowiem okazało, że prawie nie mam w składzie zawodników mistrza Polski. A Bieniek zasłużył, a Grozdanov to jeden z tych wybitnych środkowych. Gra już drugi dobry sezon z rzędu - komentuje nasz rozmówca.
Takie słowa o Bottim
Żadnego zaskoczenia nie ma pozycji przyjmujących. Tu wybór Mazura pada na Aarona Russella z Warty i Wilfredo Leona z Bogdanki LUK. Zestaw uzupełnia trener Michał Winiarski, choć wielkie brawa za miniony sezon zebrał Stephane Antiga za to, jak zręcznie przeprowadził Lublin przez kadrowe problemy. Mazura jednak to nie przekonuje. - I to pomimo tego, że bardzo lubię Stephana.
- Według mnie Antiga nie potrafił zrobić tego, co w poprzednim sezonie zrobił w Lublinie Botti. Włoch tak zręcznie prowadził Leona, że na finisz sezonu miał przyjmującego w swoim najlepszym wydaniu. Poza tym, jak mówimy o kontuzjach w Lublinie, to ja to widzę tak, że te kłopoty obciążają trenera i sztab. Tak to działa - kwituje Mazur.
Siódemka PlusLigi według Mazura: Tavares, Rychlicki, Wojtaszek (libero), Grozdanov, Bieniek, Russell, Leon. Trener: Winiarski.