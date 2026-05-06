Ostatnia szansa Winiarskiego. Finały PlusLigi mogą się skończyć już dziś

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Bogdanka LUK Lublin jest o krok od drugiego z rzędu tytułu mistrza kraju. Drużyna Stephane'a Antigi w kapitalnym stylu odwróciła losy rywalizacji i już dziś może świętować na oczach swoich kibiców - chyba że Michał Winiarski wymyśli, jak ją zatrzymać. Przed dzisiejszym meczem z obozu Aluron CMC Warty Zawiercie słychać głównie nawoływania do spokoju i luzu w walce o pierwsze złoto PlusLigi dla klubu. Transmisja finału na antenach Polsatu Sport, pierwszy gwizdek o godz. 20. Wcześniej mecz o brąz.

Michał Winiarski rozmawia z siatkarzem, Wilfredo Leon w żółtej koszulce trzyma piłkę podczas meczu.
Michał Winiarski chce przedłużyć finałową rywalizację. Wilfredo Leon liczy na jej koniecMichal Janek/REPORTER/ PAP/Wojtek JargiłoPAP/Reporter

Z jednej strony sytuacja przed rokiem była podobna. Przed czwartym meczem finałowej rywalizacji Bogdanki LUK i Aluron CMC Warty 2:1 prowadził zespół z Lublina. I szykował się do spotkania we własnej hali, które ostatecznie wygrał i sięgnął po złoto.

Z drugiej strony przed rokiem sytuacja była zupełnie inna. Drużyna z Zawiercia walczyła z kontuzjami, awaryjnie sprowadziła Georga Grozera i dopiero w trzecim meczu w końcu przełamała rywali, jechała więc do Lublina mocno podbudowana. Teraz to Bogdanka LUK czeka na Wartę po odniesionym w znakomitym stylu zwycięstwie w Sosnowcu.

Aluron CMC Warta Zawiercie pod ścianą. Siatkarze Winiarskiego szukają spokoju

W rywalizacji o złoto PlusLigi nastąpił bowiem zupełny zwrot. Półtora tygodnia temu kibice i eksperci zachwycali się Zawiercianami. Wygrali cztery pierwsze sety w meczach z obrońcami tytułu... i nagle w świetnie funkcjonującej maszynie Michała Winiarskiego coś się zacięło. I to na tyle, że przegrała sześć setów z rzędu i to rywale prowadzą w rywalizacji do trzech zwycięstw.

Zobacz również:

Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Tomasz Fornal
Ekstraklasa Mężczyzn

Zastępca Bartosza Kurka ucina spekulacje. Oto prawda o jego dyspozycji

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Zawiercianie przed dzisiejszym meczem nie szukają więc analogii do poprzedniego sezonu ani początku rywalizacji. Receptą na lepszą grę - w sobotę hamulcem ręcznym było dla nich aż 20 błędów w polu serwisowym - ma być zmiana podejścia.

"Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. To są finały, emocje, ale w tym ostatnim meczu te duże emocje i oczekiwania nam nie pomogły. Rozpoczniemy więc od tego, że zaczniemy się cieszyć siatkówką" - zaznacza Mateusz Bieniek, kapitan Warty.

Środkowy w poprzednim meczu z Bogdanką LUK zdobył zaledwie dwa punkty - to był jego najsłabszy ofensywny dorobek w tym sezonie. Na trzecie w karierze mistrzostwo Polski czeka od siedmiu lat. W poprzednim sezonie przegrał z klubem z Zawiercia trzy ważne finały - oprócz ligi także TAURON Puchar Polski i Ligę Mistrzów. Kolejna porażka pośrednio sprawi, że do całej Warty, ale i jej trenera może przykleić się łatka tych, którzy w finałach zawodzą.

Zobacz również:

Aluron CMC Warta Zawiercie świetnie zaczęła finały PlusLigi, ale nie ma już miejsca na błąd
Ekstraklasa Mężczyzn

Zaskakujący zwrot w finałach PlusLigi. Bez tego nie będzie złota dla Winiarskiego

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Obrońcy tytułu znaleźli sposób na Zawiercian. Bogdanka LUK Lublin musi to powtórzyć jeszcze raz

Odwrotna sytuacja dotyczy Bogdanki LUK. Lublinianie w trakcie kończącego się sezonu przeżyli mnóstwo problemów, ale w najważniejszych momentach potrafią przechylić szalę na swoją stronę. Zdobyli Puchar i Superpuchar Polski, nie powiodło się im jedynie w Lidze Mistrzów, gdzie odpadli w ćwierćfinale.

Po trudnym początku finałów Antiga zdołał zebrać drużynę, mimo że z gry z kontuzją wypadł przyjmujący Hilir Henno. Znów moc pokazuje Wilfredo Leon, a Mateusz Malinowski - MVP ostatniego meczu - sprawia, że Lublinianie wygrywają nawet mimo spokojnego wprowadzania do gry po kontuzji Kewina Sasaka. Obrońcy tytułu przystępują więc do dzisiejszego meczu ze spokojną głową - wystarczy powtórzyć to, co w dwóch ostatnich spotkaniach.

I Bogdanka LUK znów, jak przed rokiem, może triumfować we własnej hali wypełnionej kibicami. Bilety na dzisiejszy mecz wyprzedały się bowiem w mgnieniu oka - klub poinformował, że rozeszły się... w 30 sekund.

"Główny cel to wygranie tego finału. Gdzie? To sprawa drugorzędna" - ucina Sasak.

Czwarta odsłona walki o medale PlusLigi. Transmisje z Lublina i Rzeszowa

Do czwartego spotkania dojdzie również w rywalizacji o brązowy medal. Tam wszystko jak na srebrnej tacy mieli już siatkarze PGE Projektu Warszawa, ale w trzecim secie trzeciego meczu z kolan niespodziewanie podniosła się Asseco Resovia Rzeszów. Dzięki temu rywalizacja wróci na Podpromie, gdzie drużyna Massimo Bottiego czuje się w tym sezonie świetnie. Ale przed tygodniem w Rzeszowie triumfowali siatkarze z Warszawy.

Początek meczu o brąz PlusLigi o godz. 17.30. Czwarty mecz finałowy ruszy o godz. 20. Transmisje spotkań w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2.

Zobacz również:

Wilfredo Leon i inni siatkarze Bogdanki LUK Lublin celowali zagrywką w Bartosza Kwolka. Mamy komentarz Stephane Antigi
Ekstraklasa Mężczyzn

Wielki mecz mistrzów Polski, a Antiga od razu reaguje. Jasny sygnał do siatkarzy

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Trener drużyny siatkarskiej w żółtych strojach omawia strategię z zawodnikami podczas przerwy w meczu, obok stoi kamerzysta rejestrujący wydarzenie.
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane AntigaCEV.eumateriały prasowe
Dwóch siatkarzy w zielonych strojach drużynowych podczas intensywnej celebracji punktu na tle rozmytej publiczności. Jeden z nich z uniesioną ręką i wyrazistą ekspresją twarzy, drugi obejmuje go ramieniem.
Mateusz Bieniek i Miguel TavaresPiotr Matusewicz East News
Dwaj siatkarze w żółtych koszulkach drużynowych obejmują się na parkiecie hali sportowej, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz trybuny z kibicami.
Wilfredo Leon i Maciej Czyrek, libero Bogdanki LUK LublinGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja