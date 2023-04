Osłabienia nie złamały mistrzów Polski. Błysnęli przed Ligą Mistrzów

Skuteczniejsi byli jednak jastrzębianie. Przed końcówką prowadzili już 23:19. Mistrzowie Polski wrócili jeszcze do gry przy zagrywkach Norberta Hubera, do tego dołożyli szczelny blok. Ostatnie akcje należały jednak do Jastrzębskiego Węgla - po ataku Jana Hadravy wygrał 25:23.