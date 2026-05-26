Jurij Gładyr to legenda PlusLigi. Środkowy do Polski trafił w 2008 roku i z dwuletnią przerwą występuje aż do dziś. Świetnie mówi po polsku, a od 2013 roku posiada polskie obywatelstwo. 42-letni siatkarz zdobył w tym sezonie złoty medal z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a także sięgnął po srebro Ligi Mistrzów. W rozmowie z Interią mówił, że dla niego to ostatni sezon w barwach klubu z Zawiercia, ale nie składał też żadnych deklaracji związanych z kontynuacją bądź zakończeniem kariery.

Legenda PlusLigi nawet się nie wahała. "Raczej niemożliwe"

Gładyr w podcaście Przeglądu Sportowego Onet prowadzonym przez Łukasza Kadziewicza dodał, że na "nie ma żadnego kontraktu" i jest gotowy nawet na zakończenie kariery. - Jestem psychicznie gotowy. Każdy brałby taką emeryturę w ciemno - podkreślił.

W rozmowie poruszono wiele wątków dotyczących bogatej kariery. Nie zabrakło także tematów trudnych, a takim jest z pewnością wojna w Ukrainie, która trwa od ponad czterech lat. - Czy wyobrażasz sobie usiąść w szatni z zawodnikiem z rosyjskim paszportem? - zapytał wprost Kadziewicz. Odpowiedź była jednoznaczna.

To byłoby bardzo ciężkie, raczej niemożliwe

42-latek kontynuował swoją wypowiedź twierdząc, że Kadziewicz w swoim pytaniu odnosi się do niedawnej wypowiedzi Michała Kubiaka, który także był gościem tego podcastu. Były kapitan reprezentacji Polski mówił wówczas, że chciałby, żeby Rosjanie wrócili do rozgrywek międzynarodowych.

- Mi się wydaje, że to jest nie na miejscu, jeśli komuś brakuje gry z Rosjanami. Wiem o co mu chodziło, że poziom rozgrywek wygląda inaczej. Tyle, że bardzo wielu znajomych grało w Rosji, mieli super kontakt, a od momentu wybuchu wojny nie rozmawiają - kontynuował środowy.

Szokująca historia z Rosji. "Jakim człowiekiem trzeba być"

Później Gładyr powiedział słowa, które mocno poruszyły Kadziewicza. - Wielu rosyjskich siatkarzy zbiera pieniądze, aby pomóc armii (...). Jeden zmienił obywatelstwo z ukraińskiego na rosyjskie, a potem zbierał pieniądze, żeby miasto, gdzie żyje jego matka było bombardowane. Jakim człowiekiem trzeba być... - dodał.

Gładyr podkreślił, że jego zdaniem Kubiakowi zabrakło refleksji na temat wydarzeń na świecie. - On to widzi, słyszy, ale nie czuje tego, co czują tam ludzie. Mnóstwo osób straciło swoje wszechświaty i to jest dramat tych ludzi. Człowiek jak czegoś nie doświadcza to ma inną perspektywę. Ale to jego zdanie - zakończył temat dotyczący słów Kubiaka.

Na koniec Gładyr podkreślił, że nawet jeśli wojna w Ukrainie się zakończy to oba narody nieprędko wrócą do normalności. - Potrzeba wielu pokoleń - zaznaczył.

Jurij Gładyr wprost na temat Rosjan. "Raczej niemożliwe"





