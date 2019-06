Belgijscy siatkarze Bram van den Dries oraz mający polskie pochodzenie Igor Grobelny podpisali kontrakty z Onico Warszawa - poinformował klub będący wicemistrzem Polski.

Obu doskonale zna nowy trener Onico Andrea Anastasi. Włoski szkoleniowiec bowiem pełni także funkcję selekcjonera reprezentacji Belgii.

29-letni van den Dries jest atakującym. W przeszłości grał już w Polsce - w sezonie 2015/16 bronił barw AZS-u Olsztyn. Ostatnio występował natomiast we francuskim Rennes Volley 35.

"Gdy otrzymałem ofertę z Onico, nie zastanawiałem się nawet chwili, nie miałem żadnych wątpliwości, że to dla mnie odpowiednie rozwiązanie. Doskonale wiem, że Warszawa to nie tylko świetne miejsce do grania w siatkówkę, ale też do życia" - powiedział van den Dries, cytowany przez oficjalną stronę internetową Onico.

Grobelny gra na pozycji przyjmującego. W minionych rozgrywkach występował w Cuprum Lubin. Jest synem Dariusza Grobelnego, byłego reprezentanta Polski. 26-latek w 2018 roku zadebiutował w reprezentacji Belgii i pod wodzą Anastasiego wystąpił na mistrzostwach świata we Włoszech i w Bułgarii.

"W moim życiu i karierze siatkarskiej nadszedł odpowiedni moment, by zacząć zdobywać medale i pokazywać się nie tylko w kraju, ale też na arenie międzynarodowej, w Lidze Mistrzów. Możliwość gry w tych rozgrywkach była dla mnie dodatkową zachętą. Jestem świadomy, że może być mi ciężko przebić się do pierwszej szóstki, bo Onico ma na mojej pozycji naprawdę świetnych zawodników, ale przed nami bardzo dużo meczów do zagrania i wierzę, że dostanę od trenera szansę" - przyznał Grobelny.

Obaj podpisali roczne kontrakty. Umowa Grobelnego zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W ostatnim czasie z warszawskim zespołem pożegnało się siedmiu siatkarzy: Bartosz Kurek, Kanadyjczycy Graham Vigrass i Sharone Vernon-Evans, Bułgar Nikołaj Penczew, Jan Nowakowski, Konrad Buczek oraz pozyskany tuż przed końcem sezonu Maciej Muzaj. W ostatnich tygodniach Onico związało się z rozgrywającym Michałem Kozłowskim, środkowymi Piotrem Nowakowskim i Patrykiem Niemcem, a także francuskim przyjmującym Kevinem Tillie.