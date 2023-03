Ogromny kryzys potentata. Zabraknie go w grze o medale

PGE Skra Bełchatów to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii polskiej siatkówki. Oprócz dziewięciu mistrzostw kraju - więcej ma na koncie tylko AZS AWF Warszawa - bełchatowianie mają w dorobku jeszcze pięć miejsc na ligowym podium. Skra siedem razy sięgała też po Puchar Polski, grała w finale Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata. W obecnym sezonie w barwach Skry grało trzech aktualnych mistrzów świata, mimo to drużyny zabraknie w play-off!

Sezon 2022/23 Polskiej Ligi Siatkówki to prawdziwy rollercoaster dla kibiców PGE Skry Bełchatów , niestety bez pozytywnego zakończenia. Najbardziej utytułowany klub PlusLigi (która rozpoczęła działalność w 2000 r.) zaczął ten sezon jak w najgorszym koszmarze. Przegrała u siebie z drużynami z końca ligowej tabeli: Barkomem-Każany Lwów , GKS Katowice i Cuprum Lubin , a w pewnym momencie odniosła osiem kolejnych porażek na własnej hali. Jednocześnie w rozgrywkach europejskich bełchatowianie radzili sobie nieźle, docierając do półfinału Pucharu CEV . Szatnią postanowili wstrząsnąć klubowi działacze, brytyjskiego trenera Joela Banksa zastąpił Włoch Andrea Gardini .

- Nikomu nigdy nie życzę źle, jest mi przykro, że Skra podupadła sportowo. Na jej miejsce w tabeli składa się wiele czynników, nie jestem w środku, nie widzę treningów, także nie wiem co można zrobić, żeby było lepiej. Zawiść i zazdrość to są emocje, które nie są zbyt przyjemne. Nie mam satysfakcji i nigdy nie miałem, gdy gdzieś dzieje się coś złego. W Skrze spędziłem mnóstwo czasu, mam do tego miejsca i klubu ogromny sentyment. Bełchatów zmienił się w miejsce, w którym wszystkie wartości które nam przyświecały dziś po prostu zginęły. Dzieją się tam rzeczy bardzo nieprzyjemne, z tego powodu jest mi zwyczajnie żal.

Ostatecznie pracę w Bełchatowie zakończył wieloletni zasłużony prezes, Konrad Piechocki, wówczas środki sponsorskie popłynęły wartkim strumieniem i sytuacja organizacyjna poprawiła się, a Skra zaczęła gonić stawkę i play-off. Efektem były wyjazdowe wygrane z potentatami: Jastrzębskim Węglem i Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Po porażce Stali Nysa z Projektem Warszawa, siatkarze Skry mieli swój los we własnym rękach. Ostatecznie zmarnowali daną przez los szansę i w poniedziałkowy wieczór ulegli u siebie gładko 0:3 w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. To definitywny koniec szans na play-off dla Skry Bełchatów. Siatkarzy dziewięciokrotnego mistrza Polski zabraknie w decydującej rozgrywce po raz pierwszy od 2001 r., gdy Skra awansowała do PlusLigi. Decydująca okazała się fatalna postawa w meczach u siebie - bełchatowianie przegrali 10 z 15 spotkań we własnej sali.