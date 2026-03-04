Chizoba Neves seniorską karierę rozpoczynał w rodzinnej Brazylii, na wyjazd z kraju zdecydował się z kolei w 2018 roku. 21-letni wówczas zawodnik podpisał kontrakt z estońskim Parnu VK i tak rozpoczęła się jego przygoda z europejską siatkówką. Atakujący później spędził pięć lat we Francji, a w 2024 roku podpisał kontrakt z Cuprum Stilonem Gorzów. I w wielkim stylu "przywitał się" z polską publicznością, w debiucie zdobywając 31 punktów.

Brazylijczyk sezon 2024/2025 zakończył z 539 punktami, był siódmy w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PlusLigi. Jeszcze w tym samym roku otrzymał też powołanie do reprezentacji swojego kraju, oglądaliśmy go m.in. podczas meczów Ligi Narodów, pojechał też z "Canarinhos" na mistrzostwa świata, ale tam nie odegrał większej roli, podstawowym atakującym był Alan Souza.

Brazylijczycy odpadli z czempionatu już po fazie grupowej, Chizoba Neves miał więc więcej czasu na to, by odpocząć przed startem sezonu w Polsce, zdecydował się bowiem na kontynuowanie przygody w klubie z Gorzowa. I ponownie sezon rozpoczął od zdobycia 31 punktów, świetnie spisywał się też w kolejnych rundach. Obecnie po 22 meczach ma na swoim koncie już "394 oczka", skuteczniejsi od niego są jedynie Bartosz Filipiak (416), Patrik Indra (440) oraz Kamil Rychlicki (453).

PlusLiga. Chizoba Neves po sezonie wyjedzie z Polski

Kibice śledzący PlusLigę zapewne chcieliby, by tacy zawodnicy jak brazylijski atakujący jak najdłużej występowali na polskich parkietach. 28-latek swoimi świetnymi występami zwrócił jednak uwagę innych klubów, także tych zagranicznych, a ostatnie doniesienia wskazują na to, że po zakończeniu sezonu polska siatkówka przeżyje dużą stratę. Brazylijczyk ma bowiem wyjechać z naszego kraju.

Brazylijski dziennikarz Bruno Voloch z popularnego serwisu "Otempo" przekazał, że atakujący przeniesie się do Azji. "Możemy być pewni: Chizoba zamieni Polskę na Japonię. Nasz portal dowiedział się, że jego celem będzie drużyna Sakai Blazers. Przedstawiciele sportowca potwierdzili negocjacje" - poinformował. Te doniesienia potwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

Chizoba Neves w sezonie ligowym 2026/2027, będzie bronił barw Osaka Sakai Blazers

Kibice PlusLigi nie będą mieli już wielu okazji na oglądanie rewelacyjnego Brazylijczyka w akcji. Cuprum Stilon Gorzów ma do rozegrania jeszcze tylko cztery spotkania fazy zasadniczej i o ile ma osiem punktów przewagi nad głównym kandydatem do spadku, czyli Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, o tyle traci siedem "oczek" do TOP 8 i play-offów.

Mathis Henno w rozmowie z Chizobą Nevesem Piotr Matusewicz East News

Chizoba Neves w barwach reprezentacji Brazylii Marcin Golba AFP

Chizoba Neves z reprezentacją Brazylii pojechał na ostatnie mistrzostwa świata Marcin Golba AFP

