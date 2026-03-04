Ogromna strata PlusLigi. Wielka gwiazda postawiła na inny kraj, wyjedzie z Polski

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jednym z najskuteczniejszych siatkarzy trwającego sezonu PlusLigi jest Chizoba Neves, czyli brazylijski atakujący grający dla Cuprum Stilonu Gorzów. 28-latek, który przed dwoma laty zadebiutował na polskich parkietach, długo jednak nie będzie zachwycał naszej rodzimej publiczności swoimi występami. Z najnowszych doniesień wynika, że reprezentant Brazylii postawił na inny kraj jako miejsce dalszego rozwijania kariery. To duża strata dla polskich rozgrywek.

article cover
Chizoba Neves (z numerem 77) stał się wielką gwiazdą PlusLigiArtur Szczepański/ReporterEast News

Chizoba Neves seniorską karierę rozpoczynał w rodzinnej Brazylii, na wyjazd z kraju zdecydował się z kolei w 2018 roku. 21-letni wówczas zawodnik podpisał kontrakt z estońskim Parnu VK i tak rozpoczęła się jego przygoda z europejską siatkówką. Atakujący później spędził pięć lat we Francji, a w 2024 roku podpisał kontrakt z Cuprum Stilonem Gorzów. I w wielkim stylu "przywitał się" z polską publicznością, w debiucie zdobywając 31 punktów.

Brazylijczyk sezon 2024/2025 zakończył z 539 punktami, był siódmy w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PlusLigi. Jeszcze w tym samym roku otrzymał też powołanie do reprezentacji swojego kraju, oglądaliśmy go m.in. podczas meczów Ligi Narodów, pojechał też z "Canarinhos" na mistrzostwa świata, ale tam nie odegrał większej roli, podstawowym atakującym był Alan Souza.

Brazylijczycy odpadli z czempionatu już po fazie grupowej, Chizoba Neves miał więc więcej czasu na to, by odpocząć przed startem sezonu w Polsce, zdecydował się bowiem na kontynuowanie przygody w klubie z Gorzowa. I ponownie sezon rozpoczął od zdobycia 31 punktów, świetnie spisywał się też w kolejnych rundach. Obecnie po 22 meczach ma na swoim koncie już "394 oczka", skuteczniejsi od niego są jedynie Bartosz Filipiak (416), Patrik Indra (440) oraz Kamil Rychlicki (453).

Zobacz również:

Mikołaj Sawicki musiał w zeszłym roku opuścić zgrupowanie kadry. Teraz jest bliski oczyszczenia z zarzutów
Ekstraklasa Mężczyzn

Zwrot akcji ws. zawieszonego siatkarza. Sam zabrał głos. "Czekałem z utęsknieniem"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    PlusLiga. Chizoba Neves po sezonie wyjedzie z Polski

    Kibice śledzący PlusLigę zapewne chcieliby, by tacy zawodnicy jak brazylijski atakujący jak najdłużej występowali na polskich parkietach. 28-latek swoimi świetnymi występami zwrócił jednak uwagę innych klubów, także tych zagranicznych, a ostatnie doniesienia wskazują na to, że po zakończeniu sezonu polska siatkówka przeżyje dużą stratę. Brazylijczyk ma bowiem wyjechać z naszego kraju.

    Brazylijski dziennikarz Bruno Voloch z popularnego serwisu "Otempo" przekazał, że atakujący przeniesie się do Azji. "Możemy być pewni: Chizoba zamieni Polskę na Japonię. Nasz portal dowiedział się, że jego celem będzie drużyna Sakai Blazers. Przedstawiciele sportowca potwierdzili negocjacje" - poinformował. Te doniesienia potwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

    Chizoba Neves w sezonie ligowym 2026/2027, będzie bronił barw Osaka Sakai Blazers
    poinformował w serwisie X.

    Kibice PlusLigi nie będą mieli już wielu okazji na oglądanie rewelacyjnego Brazylijczyka w akcji. Cuprum Stilon Gorzów ma do rozegrania jeszcze tylko cztery spotkania fazy zasadniczej i o ile ma osiem punktów przewagi nad głównym kandydatem do spadku, czyli Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, o tyle traci siedem "oczek" do TOP 8 i play-offów.

    Zobacz również:

    Patrik Indra w reprezentacji Czech podczas MŚ siatkarzy
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Siatkarz zamieszkał w Polsce. Jest w szoku po tym, co spotkało go w naszym kraju. Sportowa klęska

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Grupa siatkarzy w niebieskich koszulkach dyskutuje ze sobą na boisku, jeden z zawodników gestykuluje i intensywnie wyraża emocje.
    Mathis Henno w rozmowie z Chizobą NevesemPiotr MatusewiczEast News
    Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 23 stoi przy siatce na hali sportowej, skupiony, z ręką opartą na taśmie siatki, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Chizoba Neves w barwach reprezentacji BrazyliiMarcin GolbaAFP
    Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 25 i napisem 'Brasil' gestykuluje z rozłożonymi rękami, w tle rozmazany tłum kibiców.
    Chizoba Neves z reprezentacją Brazylii pojechał na ostatnie mistrzostwa świataMarcin GolbaAFP
    Bloki w meczu Eco Harpoon LOS Nowy Dwór - Developres Rzeszów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja