Odważne decyzje trenera i kuriozalna przerwa. Tak wypadli siatkarze przed Ligą Mistrzów

Damian Gołąb

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów wkraczają w najważniejszą część sezonu. W ostatnim meczu fazy zasadniczej ich trener Massimo Botti dokonał przeglądu składu w spotkaniu ze Ślepskiem Malow Suwałki. I choć ten mecz nie mógł już zmienić pozycji Rzeszowian w tabeli, ci nie zawiedli kibiców zgromadzonych w hali Podpromie. W polu serwisowym błysnęli Jakub Bucki i Wiktor Nowak. Dla rywali to już koniec sezonu, Resovię czeka walka o medale w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

Trener Asseco Resovii unosi rękę z kartką, w tle rozmyte trybuny; w kółku Yacine Louati z pierwszego składu.
Trener Asseco Resovii Rzeszów w ostatnim meczu fazy zasadniczej skorzystał z pełni składu. Yacine Louati (w kółku) rozpoczął mecz w pierwszej szóstce PAP/Darek DelmanowiczPAP

Sytuacja obu drużyn w tabeli PlusLigi była jasna już przed meczem. Ślepsk Malow Suwałki od dłuższego czasu był pewny utrzymania, a dziesiąte miejsce, na którym się znajduje, to jego ostateczna pozycja w tym sezonie. Asseco Resovia Rzeszów po porażce Indykpolu AZS Olsztyn nie mogła zaś już spaść z czwartego miejsca.

Mimo to trener gospodarzy Massimo Botti posłał na boisko podstawową szóstkę z Arturem Szalpukiem czy Marcinem Januszem w składzie. Dominik Kwapisiewicz postąpił podobnie. Dla niego niedzielne spotkanie było zresztą pożegnaniem z klubem z Suwałk po czterech latach pracy w Ślepsku.

Dwa mocne uderzenia Asseco Resovii Rzeszów. I kuriozalna przerwa

I to właśnie Kwapisiewicz jako pierwszy poprosił o przerwę, gdy Resovia objęła prowadzenie 12:8. Od początku w grze Rzeszowian dużo było środkowego Mateusza Poręby - i w ataku, i w punktowym bloku. Ale po kilku minutach goście doprowadzili do remisu 15:15.

    O losach seta rozstrzygnęła wyrównana końcówka. W niej jednak najpierw z prawego skrzydła w aut zaatakował Bartosz Filipiak, a potem z lewego w blok rywali Antoni Kwasigroch. I to Resovia wygrała 25:22.

    Po tym secie Botti postanowił już jednak dać szansę rezerwowym. Wymienił cały skład, wliczając w to libero - Pawła Zatorskiego zastąpił Michał Potera. Mimo to gospodarze utrzymywali się punkt, dwa przed rywalami.

    Karol Jankiewicz, rozgrywający zespołu z Suwałk, wyrównał jednak stan seta zagrywką. Tyle że od wyniku 12:12 pięć akcji z rzędu przy serwisach Jakuba Buckiego wygrali Rzeszowianie. Gra na dłużej zatrzymała się przy wyniku 19:16 dla gospodarzy, bo goście pomylili się przy zmianach - Kwapisiewicz wprowadził na boisko czwartego obcokrajowca. Obowiązuje zaś limit trzech zagranicznych zawodników.

    Zanim sędziowie doprowadzili protokół meczowy do odpowiedniego stanu, minęło sporo czasu, ale długa przerwa nie wybiła z rytmu Resovii. W polu zagrywki błysnął rezerwowy rozgrywający Wiktor Nowak, gospodarze wygrali 25:21.

      Dominik Kwapisiewicz żegna się porażką. Koniec sezonu dla Ślepska Malow Suwałki

      Początek trzeciej partii był jednak wyrównany. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, aż w końcu Rzeszowianie objęli prowadzenie 14:11 po kolejnym asie serwisowym Buckiego. To właśnie 37-letni atakujący był w tym meczu najlepiej punktującym zawodnikiem gospodarzy.

      Resovia miała już przewagę, którą dość spokojnie doprowadziła do końce seta, a zarazem i meczu. Goście ryzykowali, ale nawet odważne zagrania Bartosza Filipiaka wyrównania im już nie dały. Drużyna prowadzona przez Bottiego wygrała 25:20.

      Asseco Resovia za tydzień rozpocznie rywalizację w ćwierćfinale PlusLigi, jej rywalem będzie Indykpol AZS Olsztyn. Wcześniej, bo już w środę, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów podejmie Ziraat Ankara. Ślepsk kończy sezon na dziesiątym miejscu.

      zawodnik w czarnej koszulce wykonuje odbiór piłki do siatkówki, klęcząc na kolorowym boisku, za nim stoi przeciwnik w biało-czerwonej koszulce, a żółto-niebieska piłka znajduje się tuż nad jego ramieniem
      W przyjęciu Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP
      Siatkarz w niebieskim stroju drużynowym z zaciśniętymi pięściami i wyrazem intensywnych emocji na twarzy stoi przy siatce podczas meczu, wokół znajdują się inni zawodnicy.
      David Smith, środkowy i najbardziej doświadczony zawodnik Ślepska Malow SuwałkiPHOTO ALEX MACINOWSKI/ SUPER EXPRESS / Agencja SEEast News
      Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
      Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii RzeszówGrzegorz WajdaReporter
      Bartłomiej Dąbrowski: Najprostsze elementy musimy robić najlepiej.

