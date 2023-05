Obronią miejsce na podium? Wielki zwrot akcji w walce o Ligę Mistrzów

Uros Kovacević odesłany na ławkę. Resovia wygrywa zdecydowanie

Tymczasem już na początku drugiego seta przewagę wypracowali sobie siatkarze z Rzeszowa. Blok zatrzymał Kovacevicia, w aut zaatakował Kwolek. Gospodarze musieli odrabiać trzypunktową stratę. Ich trener Michał Winiarski szybko zmienił Serba, zastępując go Marcinem Walińskim . Ale i jego rywale od razu zatrzymali blokiem. Resovia zyskała pięć punktów przewagi, co pozwoliło jej na spokojną grę. W ataku niemal bezbłędny był Torey Defalco . A do tego po raz kolejny w polu serwisowym błysnął Bucki. Dwie jego zagrywki rozbiły linię przyjęcia rywali, goście prowadzili już 19:11. Nie pomogła podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego u zawiercian ani wejście na boisko Krzysztofa Rejny .

Gospodarze co prawda zaprezentowali w końcówce kilka udanych akcji, a trener Resovii Giampaolo Medei poprosił nawet o czas. To zespół Włocha ponownie wygrał jednak 25:19, ostatni punkt zdobył Piotrowski .

Świetny Dawid Konarski, udany powrót Kovacevicia. Zawiercianie odrobili straty

Czwartego seta rozpoczęła wyrównana walka, ale gospodarze zyskali w niej dwa punkty przewagi. W ataku świetnie spisywał się przede wszystkim Konarski. Ale to sprytne zagranie Kovacevicia zapewniło im prowadzenie 12:9. Medei posłał z kolei do gry Macieja Muzaja, a po chwili także Cebulja. Przez chwilę rzeszowianie tracili do rywali tylko punkt, ale Aluron szybko odbudował przewagę. Pomógł as serwisowy Kovacevicia i blok Konarskiego przy ataku Defalco.