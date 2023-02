Obrońcy trofeum bezlitośni. Idą po trzeci kolejny puchar!

Trefl Gdańsk ostatnio wygrał 3:1 u siebie w PlusLidze z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle , ale w ćwierćfinale Pucharu Polski mistrzowie Polski byli bezlitośni i zrewanżowali się, wygrawają łatwo 3:0 . W nagrodę obrońcy Pucharu Polski zagrają o trzecie kolejne trofeum w turnieju "final four" Pucharu Polski, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego w TAURON Arenie w Krakowie.

Trefl najlepszy okres gry zanotował na samym początku meczu. Po niecelnym ataku Aleksandra Śliwki i dwóch kolejnych blokach Lukasa Kampy , "Gdańskie Lwy" niespodziewanie wyszły na prowadzenie 8:4. Trener ZAKSY, Fin Tuomas Sammelvuo zmuszony był poprosić o czas. Sygnał do pogoni dał blokiem reprezentant Polski, Łukasz Kaczmarek . Do remisu, po 16 doprowadził asem serwisowym Śliwka. Zaraz aktualni mistrzowie i obrońcy Pucharu Polski byli już na prowadzeniu, Śliwka opuścił pole serwisu przy stanie 19:16 dla gospodarzy. Tlen podał gościom Kaczmarek niecelnym atakiem, ale ostatecznie miejscowi wygrali 25:21.

Drugiego seta lepiej zaczęli goście, ale ich zapędy zahamował Bartosz Bednorz asem serwisowym, zaraz jego osiągnięcie przebił Mikołaj Sawicki, który aż dwa razy zdemolował zagrywkami obronę ZAKSY. W połowie seta, przy stanie 11:8 dla kędzierzynian, kontuzji doznał młody środkowy Karol Urbanowicz, zastąpił go doświadczony Janusz Gałązka. Pod koniec partii trener gości wymienił prawie całą pierwszą szóstkę, dublerzy spisywali się dzielni, zdobyli więcej punktów niż podstawowi zawodnicy w pierwszym secie, do wygranej to nie wystarczyło - set zakończył się wygraną ZAKSY 25:22. Trzeci i ostatni set był już kompletnie bez historii. ZASKA wygrała łatwo 25:17 i cały mecz 3:0.