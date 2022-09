Obrońca tytułu osłabiony. Czy ktoś wykorzysta szansę?

Przed tym sezonem stracili jednak największą gwiazdę. Kamil Semeniuk odszedł do Sir Safety Susa Perugia, a w jego miejsce nie udało się sprowadzić zawodnika z dużym nazwiskiem. Do drużyny trafił utalentowany, 20-letni Denis Kariagin, ale Bułgar dopiero zbiera doświadczenie. O miejsce w składzie będzie walczył najpewniej z Wojciechem Żalińskim. To doświadczony ligowiec, ale gwiazdą nazwać go trudno. W pierwszych miesiącach grać nie będzie mógł też Norbert Huber, jeden z najlepszych środkowych PlusLigi.