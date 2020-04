Szefowie klubów PlusLigi zgodnie postanowili, że sezon 2020/2021 ruszy jeszcze szybciej, niż pierwotnie zakładano. Pierwsza kolejka ma się odbyć w weekend 11-13 września.

W środowe popołudnie poprzez wideo rozmowę spotkali się przedstawiciele klubów PlusLigi oraz Polskiej Ligi Siatkówki. Jedną z kluczowych poruszonych spraw był start nowego sezonu 2020/2021. Pierwotnie zakładano, że rozgrywki mają wystartować 26 września, a poprzedzać miał je mecz o Superpuchar Polski. To był plan przygotowany jeszcze w styczniu i zaakceptowany przez udziałowców PLS. Po wybuchu epidemii koronawirusa sytuacja się zmieniła i trzeba było na nowo przeanalizować, czy ta data jest optymalna.

W trakcie spotkania zaproponowano, by przyspieszyć start sezonu, początkowo mówiono nawet o 5 września, ostatecznie jednak szefowie klubów jednogłośnie zgodzili się na termin o tydzień późniejszy. Wszystkie kluby były za tym, by wystartować w weekend 11-13 września 2020 roku, czyli o dwa tygodnie szybciej niż zakładał poprzedni plan.

- Proszę wszystkich o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości, bo oczywiście dziś plan zakłada start w połowie września, lecz to jest nasza deklaracja, chęć, a nie pewnik, wszyscy wiemy przecież jak niepewna jest sytuacja w Polsce i na świecie - mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. - Spróbujemy tak wszystko zorganizować, by ten start PlusLigi był możliwy i jak najbardziej efektowny. Będziemy o nim rozmawiali z Panią minister sportu, przedstawicielami najwyższych władz państwowych, bo wiele zależy od tego, kiedy nasze drużyny będą mogły wrócić do treningów - dodaje prezes.

Tak wczesny start PlusLigi oznacza, że w sezonie 2020/2021 (już w przyszłym tygodniu do klubów trafią wariantowe projekty nowego kalendarza) nie będzie w ogóle w pierwotnej wersji rozgrywanych meczów w środku tygodnia, a wyłącznie w weekendy.

- To dla nas priorytet, by mieć jeszcze kilka dodatkowych terminów, gdybyśmy musieli np. na chwilę zatrzymać rozgrywki, gdyby trzeba było ze względów zdrowotnych przekładać jakieś terminy - mówi Zagumny i dodaje: - Najważniejsze jest, by grać jak najwięcej w weekendy, bo wtedy mamy gwarancję od naszego partnera - Telewizji Polsat - że kibice będą mogli na jej antenach obejrzeć wszystkie mecze na żywo. Trudno dziś powiedzieć, kiedy fani wrócą na trybuny, więc transmisje to dla nas bardzo ważna sprawa.

Dodatkowo, start PlusLigi poprzedzi wyjątkowy, rocznicowy turniej, który wstępnie zaplanowano na 5 września, a który ma być formą uczczenia 20-lecia PlusLigi oraz Polskiej Ligi Siatkówki.

Kolejne wideo spotkanie, na którym zapadną następne ustalenia odnośnie sezonu 2020/2021 zaplanowano za dwa tygodnie. W przyszłym tygodniu podobne spotkanie zaplanowano dla klubów Ligi Siatkówki Kobiet, za 2 tygodnie dla Krispol 1. Ligi.

Zdjęcie Paweł Zagumny / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL