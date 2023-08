Nowa nazwa w PlusLidze. Włączą się do walki o medale?

- To dla klubu obchodzącego właśnie swoje dziesięciolecie jest historycznym momentem. Wsparcie kopalni Bogdanka, firmy, która święci triumfy w swojej branży, zapewnia klubowi ogromną stabilność. Dla nas stanowi to inspirację do rozwoju i dążeniu do ambitnych celów. Jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes już Bogdanki LUK Lublin.